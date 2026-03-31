Bệnh viện 4 lần được vinh danh tại Healthcare Asia Awards

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đạt 2 giải thưởng ở hạng mục bệnh viện chuyên khoa của năm

Cụ thể, ở 2 hạng mục “Bệnh viện chuyên khoa của năm” (Specialty Hospital of the Year – Ophthalmology) và hạng mục “Đột phá công nghệ của Năm” (Technology Innovation of the Year) - hệ thống Bệnh viện mắt Sài Gòn tiếp tục được vinh danh.

Điểm sáng thuyết phục hội đồng chuyên môn quốc tế trao tặng cú đúp giải thưởng chuyên khoa cho hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn chính là “mô hình vòng đời thị lực” (Vision Lifecycle Model) – một hành trình chăm sóc mắt liên tục, toàn diện từ độ tuổi học đường đến tuổi trung và cao niên, được kiến tạo bởi ba trụ cột chuyên sâu là: kiểm soát cận thị từ gốc rễ, phẫu thuật khúc xạ cá nhân hóa và điều trị đục thủy tinh thể thế hệ mới.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Trung Kiên, Giám đốc điều hành cấp cao, chuyên môn y khoa, Tập đoàn y khoa Sài Gòn kiểm tra mắt cho một bệnh nhân

Ông Trương Tuấn Thịnh, Giám đốc điều hành cấp cao, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn chia sẻ, đây là lần thứ 4 hệ thống bệnh viện được vinh danh tại Healthcare Asia Awards, minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Hai giải thưởng đạt được năm nay sẽ là động lực để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục cống hiến, duy trì vị thế tiên phong và tự tin góp phần nâng tầm nền y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Healthcare Asia Awards là giải thưởng thường niên danh giá do tạp chí Healthcare Asia tổ chức, nhằm tôn vinh các hệ thống y tế, bệnh viện và đơn vị chăm sóc sức khỏe xuất sắc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng đánh giá dựa trên tiêu chí nghiêm ngặt về đổi mới công nghệ, chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh và đóng góp cộng đồng.

THÀNH AN