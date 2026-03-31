Y tế - Sức khỏe

Sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện 4 lần được vinh danh tại Healthcare Asia Awards

SGGPO

Trong lễ trao giải Healthcare Asia Pharma Awards 2026 (HAPA 2026) tổ chức tại Singapore, hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn xác lập dấu ấn kép với hai giải thưởng quan trọng.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đạt 2 giải thưởng ở hạng mục bệnh viện chuyên khoa của năm
Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đạt 2 giải thưởng ở hạng mục bệnh viện chuyên khoa của năm

Cụ thể, ở 2 hạng mục “Bệnh viện chuyên khoa của năm” (Specialty Hospital of the Year – Ophthalmology) và hạng mục “Đột phá công nghệ của Năm” (Technology Innovation of the Year) - hệ thống Bệnh viện mắt Sài Gòn tiếp tục được vinh danh.

Điểm sáng thuyết phục hội đồng chuyên môn quốc tế trao tặng cú đúp giải thưởng chuyên khoa cho hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn chính là “mô hình vòng đời thị lực” (Vision Lifecycle Model) – một hành trình chăm sóc mắt liên tục, toàn diện từ độ tuổi học đường đến tuổi trung và cao niên, được kiến tạo bởi ba trụ cột chuyên sâu là: kiểm soát cận thị từ gốc rễ, phẫu thuật khúc xạ cá nhân hóa và điều trị đục thủy tinh thể thế hệ mới.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Trung Kiên, Giám đốc điều hành cấp cao, chuyên môn y khoa, Tập đoàn y khoa Sài Gòn kiểm tra mắt cho một bệnh nhân

Ông Trương Tuấn Thịnh, Giám đốc điều hành cấp cao, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn chia sẻ, đây là lần thứ 4 hệ thống bệnh viện được vinh danh tại Healthcare Asia Awards, minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Hai giải thưởng đạt được năm nay sẽ là động lực để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục cống hiến, duy trì vị thế tiên phong và tự tin góp phần nâng tầm nền y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Healthcare Asia Awards là giải thưởng thường niên danh giá do tạp chí Healthcare Asia tổ chức, nhằm tôn vinh các hệ thống y tế, bệnh viện và đơn vị chăm sóc sức khỏe xuất sắc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng đánh giá dựa trên tiêu chí nghiêm ngặt về đổi mới công nghệ, chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh và đóng góp cộng đồng.

Tin liên quan
THÀNH AN

Từ khóa

Healthcare Asia Awards Tạp chí Healthcare Asia Hospital Year Innovation Technology Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hoàng Trung Kiên Cận thị Chuyên khoa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn