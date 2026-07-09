TPHCM: Huy động các bệnh viện bộ, ngành tăng tốc thực hiện khám sức khỏe toàn dân

Ngày 9-7, Sở Y tế TPHCM có văn bản gửi các bệnh viện bộ, ngành trên địa bàn thành phố về việc mời tham gia hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh thăm khám sức khỏe cho người dân (Ảnh: BVCC)

Theo Sở Y tế TPHCM, thời gian qua, các bệnh viện thuộc bộ, ngành trên địa bàn thành phố luôn là lực lượng quan trọng của hệ thống y tế thành phố, có nhiều đóng góp to lớn trong công tác khám, chữa bệnh và đặc biệt đã đồng hành cùng thành phố vượt qua đại dịch Covid-19.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, Sở Y tế TPHCM kêu gọi các bệnh viện thuộc Bộ, ngành trên địa bàn thành phố đăng ký đồng hành cùng các địa phương trong công tác khám sức khỏe cho người dân. Mỗi bệnh viện đăng ký đồng hành cùng một hoặc một số xã, phường, đặc khu phù hợp với năng lực và điều kiện của đơn vị; phối hợp với chính quyền địa phương, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn theo kế hoạch chung của thành phố.

Thành lập và triển khai các đội khám sức khỏe lưu động hỗ trợ địa phương. Chủ động bố trí nhân lực tham gia các đội khám sức khỏe lưu động, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế bảo đảm đủ thành phần theo quy định; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư cần thiết để tham gia các đợt khám sức khỏe, bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.

Các đội khám sức khỏe lưu động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, điều phối và vận động người dân tham gia khám sức khỏe, góp phần mở rộng độ bao phủ và tăng tốc tiến độ thực hiện chương trình.

Các bệnh viện chủ động bố trí khu vực khám sức khỏe phù hợp tại khoa khám bệnh hoặc khu vực riêng biệt của bệnh viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện, không phụ thuộc nơi cư trú hay địa giới hành chính. Đồng thời, tận dụng cơ hội mỗi lần người dân đến bệnh viện để khám bệnh, tái khám bệnh mạn tính hoặc sử dụng các dịch vụ y tế khác để rà soát tình trạng khám sức khỏe trong năm.

Trường hợp người dân chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ, bệnh viện chủ động tư vấn và tạo điều kiện để người dân được khám sức khỏe ngay sau khi hoàn tất quá trình khám, chữa bệnh. Mỗi lần người dân tiếp xúc với hệ thống y tế cần được xem là một cơ hội để chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, cập nhật Hồ sơ sức khỏe điện tử và tăng cường quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện thực hiện đầy đủ việc cập nhật kết quả khám sức khỏe lên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng của thành phố, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định; thời gian nhập dữ liệu không quá 24 giờ kể từ khi hoàn thành khám sức khỏe. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm mỗi người dân sau khi khám sức khỏe đều có đầy đủ thông tin trên Hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.

Bên cạnh đó, triển khai khám sức khỏe cho toàn thể nhân viên bệnh viện và hoàn thiện Hồ sơ sức khỏe điện tử cho đội ngũ nhân viên y tế.

Tỷ lệ khám sức khỏe mới chỉ đạt 3% Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến 9-7, toàn thành phố đã có 340.962 người dân được khám sức khỏe. Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 ghi nhận tốc độ triển khai tăng nhanh rõ rệt, nhiều ngày đạt trên 15.000 lượt khám trong ngày. Tuy nhiên, với quy mô dân số hơn 14 triệu người, tỷ lệ người dân đã được khám sức khỏe hiện mới đạt khoảng 3%. Trước đó, ngày 8-7, UBND TPHCM đã phát động Đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 trên phạm vi toàn thành phố nhằm huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội tham gia thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

THÀNH SƠN