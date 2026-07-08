Nam sinh Lâm Đồng nghi bị bạo lực học đường đang hồi phục ngoạn mục

Trải qua 2 tháng nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã đưa nam sinh D.M.H. trở về từ cửa tử và không gặp di chứng.

Ngày 8-7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, bệnh nhân D.M.H. (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã hồi phục ngoạn mục sau thời gian dài điều trị tích cực.

H. là nam sinh tự tử nghi do bạo lực học đường hồi tháng 5-2026.

H. được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM).

Theo đó, ngày 15-5, gia đình phát hiện H. treo cổ tại phòng ngủ, cơ thể đã tím tái. Ngay lập tức, người nhà tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ và đưa em đi cấp cứu.

Tại bệnh viện địa phương, bệnh nhân được đặt nội khí quản giúp thở, dùng thuốc chống co giật trước khi chuyển khẩn cấp lên TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhân hôn mê sâu, co giật, co gồng liên tục, môi hồng tái. SpO2 chỉ còn 89%, vùng cổ có vết hằn sâu và cằm bị xây xát. Tình trạng nguy kịch.

Kết quả xét nghiệm và chụp CT scan ghi nhận tổn thương não nghiêm trọng do thiếu oxy, trật xoay đốt sống cổ C1-C2.

Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực, toàn diện.

Bệnh nhân được thở máy, sử dụng kháng sinh, truyền thuốc chống co giật liên tục, chống phù não, nuôi dinh dưỡng qua tĩnh mạch và ống thông, vật lý trị liệu mỗi ngày.

Sau gần 2 tháng kiên trì bám trụ và được ê-kíp nỗ lực điều trị, bệnh nhân cai được máy thở, tự thở khí trời, tri giác phục hồi ngoạn mục, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Đáng mừng, nam sinh hầu như không bị di chứng.

Song song với điều trị thể chất, các chuyên viên tâm lý đang vào cuộc để hỗ trợ tích cực, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Qua chia sẻ với các bác sĩ, H. cho biết bị rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng nề do bị một nhóm bạn chặn đường đòi tiền mỗi ngày. Sự bế tắc, sợ hãi tích tụ kéo dài khiến nam sinh nghĩ quẩn đưa đến hành động dại dột.

GIAO LINH