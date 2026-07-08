Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh việc cơ sở y tế tự kết nối, điều phối mô, tạng không đúng quy định

Các cơ sở y tế được công nhận đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người phải tuân thủ quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có nhiệm vụ điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể.

Ngày 8-7, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã có văn bản các sở y tế, y tế bộ, ngành và các bệnh viện có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người, đề nghị chấn chỉnh thực hiện quy định về điều phối ghép mô, tạng bộ phận cơ thể người.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện ca ghép phổi từ nguồn tạng người chết não hiến tặng. Ảnh: NGỌC SƠN

Theo đó, Bộ Y tế nhận được phản ánh của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người xung quanh việc một số cơ sở y tế tự ý kết nối, điều phối mô, tạng không đúng quy định của pháp luật. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đã được công nhận đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người tuân thủ quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Trong đó, chỉ có Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có chức năng, nhiệm vụ điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người theo quy định tại Điều 36 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Các cơ sở y tế được yêu cầu khẩn trương rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình điều phối, tiếp nhận, thẩm định, xác minh mối quan hệ giữa người hiến và người nhận theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với các trường hợp hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể ở người hiến sống; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Y tế nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tri ân một người chết não hiến mô, tạng cho y học. Ảnh: NGỌC SƠN

Theo Bộ Y tế, hiện nay, cả nước 32 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, trong đó có: Việt Đức, Bạch Mai, Phổi Trung ương, Trung ương Quân đội 108, Trung ương Huế, Chợ Rẫy, Nhi Trung ương…

MINH KHANG