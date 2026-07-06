Ngày 6-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến hết tuần qua toàn thành phố đã có 251.409 người dân được khám sức khỏe định kỳ theo Chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám sức khỏe cho người dân

Đánh giá chung, những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 ghi nhận tốc độ triển khai tăng nhanh rõ rệt. Nhiều ngày có trên 10.000 lượt người dân được khám sức khỏe; đặc biệt, ngày 2-7 đạt 13.994 lượt khám, là số lượt khám trong ngày cao nhất kể từ khi Chương trình được triển khai theo kế hoạch của UBND TPHCM về tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn TPHCM năm 2026. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy chương trình đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Tuy nhiên, với quy mô dân số toàn thành phố, tỷ lệ người dân đã được khám sức khỏe mới đạt khoảng 1,8%. Trong khi đã có một số địa phương đạt tỷ lệ bao phủ trên 20% dân số, vẫn còn nhiều nơi tỷ lệ người dân được khám chưa đến 1%, thậm chí dưới 0,1%. Điều này cho thấy sự chênh lệch khá lớn về tiến độ triển khai giữa các địa phương và đòi hỏi sự quyết tâm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Cụ thể, theo số liệu tổng hợp của Sở Y tế đến ngày 5-7, nhiều địa phương đã đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Đứng đầu toàn thành phố là Đặc khu Côn Đảo, với 35,4% dân số đã được khám sức khỏe (2.357/6.658 người), xã An Nhơn Tây đạt 26,39%, xã đảo Thạnh An đạt 18,11%, xã Bắc Tân Uyên đạt 14,87%, xã Vĩnh Lộc đạt 11,70%, phường Tân Mỹ (9,27%), xã Tân Nhựt (8,43%), xã Hiệp Phước (8,08%), xã Bà Điểm (7,88%), xã Xuân Thới Sơn (7,15%), xã Hưng Long (6,57%), phường Phước Thắng (6,44%), phường Tân Tạo (6,38%) và xã Bình Khánh (6,24%).

Bên cạnh những kết quả tích cực, tiến độ triển khai giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch khá lớn. Đến nay vẫn còn 41/168 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 1%. Trong đó, các địa phương có tỷ lệ thấp nhất (dưới 0,3%) gồm: xã Minh Thạnh chỉ có 10 người được khám (0,05%), xã An Long 7 người (0,09%), xã Bình Châu (0,11%), phường Bàn Cờ (0,19%), xã Bình Giã (0,19%), xã Xuyên Mộc (0,21%), xã Bàu Bàng (0,23%), phường Bình Cơ (0,24%) và phường Sài Gòn (0,26%).

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Mỗi xã, phường, đặc khu cần thực sự trở thành hạt nhân của Chương trình, coi kết quả khám sức khỏe của người dân là một trong những chỉ số phản ánh hiệu quả quản trị địa phương.

"Khi mỗi địa phương đều tăng tốc với quyết tâm cao, TPHCM hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026, đồng thời xây dựng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân và quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời, tạo nền tảng quan trọng để phát triển hệ thống y tế hiện đại, lấy dự phòng làm trọng tâm, lấy dữ liệu làm công cụ quản trị và lấy người dân làm trung tâm", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Kết quả khám sức khỏe của từng địa phương TẠI ĐÂY

Danh sách các điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên bàn TPHCM từ ngày 6-7 đến ngày 12-7 TẠI ĐÂY

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