Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vận hành phòng mổ thông minh

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa đưa vào hoạt động phòng mổ thông minh mới nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh tại Việt Nam.

Mô hình phòng mổ thông minh phục vụ các chuyên khoa trọng điểm gồm Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tổng quát, Sản phụ khoa và tim mạch, góp phần giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu với độ chính xác, ổn định cao.

Phòng mổ được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, với trọng tâm là kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh. Không gian phòng mổ được thiết kế tối ưu với hệ thống tay treo phẫu thuật gắn trần và các thiết bị tích hợp, giúp sắp xếp trang thiết bị gọn gàng, hợp lý, dễ tiếp cận và hỗ trợ ê kíp phẫu thuật thao tác thuận lợi hơn.

Hệ thống cũng hỗ trợ nhiều cấu hình phẫu thuật khác nhau, cho phép các ê kíp nhanh chóng thích ứng với từng loại ca mổ. Đồng thời, hệ thống theo dõi thời gian thực cung cấp liên tục các dữ liệu lâm sàng quan trọng của người bệnh, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định chuyên môn chính xác và phù hợp hơn trong suốt quá trình phẫu thuật...

Theo bác sĩ Faizal Kassim, Giám đốc Y khoa Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, việc kết hợp công nghệ tiên tiến với các tiêu chuẩn lâm sàng chặt chẽ giúp đội ngũ chuyên môn thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp một cách an toàn, hiệu quả hơn, qua đó góp phần cải thiện kết quả điều trị cho người bệnh... hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn và dễ tiếp cận đến với nhiều cộng đồng hơn trên khắp Việt Nam.

