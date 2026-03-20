Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực và cơ sở vật chất, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM triển khai thành công ca ghép thận đầu tiên. Kết quả này mở ra cơ hội sống tốt hơn cho trẻ nhỏ suy thận mạn giai đoạn cuối.

Ngày 20-3, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM công bố vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện.

Người được ghép thận là em K.T.P. (14 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị suy thận mạn giai đoạn cuối không rõ nguyên nhân.

P. được phát hiện mắc bệnh từ tháng 6-2025 với biểu hiện phù mặt, bầm tím da rải rác. Sau khi lọc máu cấp cứu, em được điều trị lọc màng bụng để thay thế chức năng thận tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Với mong muốn cứu con trai khỏi bệnh tật, chị N.T.P.V. (39 tuổi) đề xuất với bác sĩ được hiến thận. Sau hàng loạt các xét nghiệm chuyên sâu và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 5-3, ca ghép thận đã thành công sau 6 giờ phẫu thuật.

Ê-kíp phẫu thuật có sự tham gia của PGS-TS-BS Thái Minh Sâm, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TPHCM, nguyên Trưởng Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến nay, tình trạng bệnh nhân P. hồi phục hoàn toàn, sức khỏe người mẹ cũng ổn định.

Bệnh nhi K.T.P. (14 tuổi, áo hồng) hồi phục sau ca ghép thận từ mẹ ruột.

Theo TS-BS Lê Thanh Hùng, Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng 1, thời gian qua, bệnh viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, nhân lực và thủ tục pháp lý, được Bộ Y tế cấp phép thực hiện.

Tuy nhiên, chỉ đến khi cơ sở vật chất được xây mới, hệ thống phòng mổ hiện đại đạt tiêu chuẩn, bệnh viện mới triển khai ghép thận. Thành công này cũng mang lại nhiều cơ hội cứu chữa trẻ suy thận mạn giai đoạn cuối.

Thực tế, nhiều năm qua, tại TPHCM, ghép thận trẻ em chủ yếu được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ghép tạng ở trẻ nhỏ hiện còn rất nhiều rào cản, khó khăn.

GIAO LINH - YẾN VI