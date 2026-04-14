Bệnh viện Ung bướu TPHCM đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Bệnh viện Ung bướu đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Đến dự và phát biểu tại sự kiện, BSCK2 Trần Ngọc Triệu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vai trò cơ sở chuyên khoa đầu ngành ung bướu của thành phố và cả nước.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ y bác sĩ.

Phần thưởng cao quý này ghi nhận hành trình bền bỉ của bệnh viện qua nhiều giai đoạn gian khó: từ những ngày cơ sở vật chất còn sơ khai, cho đến nỗ lực xây dựng, vận hành hiệu quả cơ sở 2 và tinh thần tất cả vì sức khỏe của người dân trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

“Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, điều trị. Mục tiêu là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân”, TS-BS Diệp Bảo Tuấn thông tin.

BSCK2 Trần Ngọc Triệu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM thay mặt lãnh đạo trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho BS-CK2 Lê Thiện Quỳnh Như và BS-CK2 Võ Đức Hiếu

Dịp này, BS-CK2 Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM và BS-CK2 Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong công tác.

Theo báo cáo của Bệnh viện Ung bướu TPHCM, trong quý 1-2026, năng lực tiếp nhận và điều trị chuyên sâu tại đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu của người dân. Cụ thể, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú ghi nhận hơn 1.600 lượt tăng thêm (tương ứng 13%), trong khi điều trị ngoại trú cũng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

THÀNH SƠN