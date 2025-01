Bị tuyên phạt 14 năm tù vì trộm ô tô

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại tòa

Ngày 15-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 11-2022, Hùng quen biết và góp vốn hơn 1 tỷ đồng để mua các thửa đất với bà N.T.K.C. (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư M.P.). Trong quá trình hợp tác đầu tư, Hùng không được chia lợi nhuận như thỏa thuận. Nhiều lần Hùng yêu cầu trả tiền nhưng bà C. lẩn tránh.

Trưa 2-3-2024, Nguyễn Văn Hùng sử dụng thẻ từ được bà C. đưa cho từ trước để vào căn hộ ở quận 12, TPHCM nhưng không gặp bà C. Sau đó, Hùng đến công ty của bà C., lợi dụng lúc người phụ nữ này không để ý, Hùng tự ý lấy chìa khóa ô tô của bà lái đi. Khi đến địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thì Hùng bị cảnh sát bắt giữ. Qua định giá, ô tô trên có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Tại tòa, Nguyễn Văn Hùng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai lấy ô tô của bà C. là để trừ vào số tiền hơn 1 tỷ đồng trước đó đã góp vốn đầu tư.

THÀNH CHUNG