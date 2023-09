Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Tại Bắc bộ, từ ngày 23 đến 28-9, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang đêm 23 đến ngày 24-9 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 28 đến 29-9, Bắc bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Tại Trung bộ, các ngày 23 và 24-9, ít mưa. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận ngày nắng, chiều và tối có mưa dông. Từ ngày 25 đến 29-9, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Còn tại Nam bộ và Tây Nguyên có nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to trong các ngày 23 và 24-9. Từ ngày 25 đến 27-9, Nam bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Sau đó, từ ngày 28 đến 29-9, có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to (mưa giảm so với ngày 25 đến 27-9).

Theo ông Trần Hồng Thái, từ khoảng ngày 24 đến 25-9 trên dải hội tụ nhiệt đới hoạt động giữa Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 50-60%.