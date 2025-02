Bình Định: Khởi tố Chủ tịch UBND xã thiếu trách nhiệm để "cát tặc" lộng hành

Ngày 6-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn, Bình Định) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.