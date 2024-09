Sáng 18-9, đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát, cùng các bị can khác liên quan vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát (nay là TP), tỉnh Bình Dương.

Kết luận điều tra được ban hành sau khi vụ án được Viện KSND tỉnh Bình Dương gia hạn điều tra lần cuối (tối đa đến 18-9 phải kết thúc điều tra).

Do mới nhận hồ sơ, nên Viện KSND tỉnh Bình Dương đang xem xét, chưa có ý kiến đối với bản kết luận điều tra bổ sung do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chuyển qua.

Trong khi đó, đại diện gia đình ông Nguyễn Hồng Khanh tiếp tục kêu oan và khẳng định việc mua đất là quan hệ dân sự giữa cá nhân ông Khanh (người mua) và bà Hiệp (người bán) không liên quan gì tới ngân hàng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục đề nghị truy tố cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", với vai trò đồng phạm của hai cựu cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Các bị can là nhóm cựu cán bộ Bến Cát, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai".

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Hồng Khanh đã giúp sức cho các bị can khác trong quá trình xử lý tài sản thế chấp (18,8ha đất) của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Bị can Khanh đã mua được toàn bộ 18,8ha đất với giá 14,3 tỷ đồng.

Hành vi của bị can Nguyễn Hồng Khanh bị xác định là đồng phạm với một số cán bộ ngân hàng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" với vai trò giúp sức.

Cơ quan điều tra cho rằng Ngân hàng BIDV là ngân hàng có trên 95% cổ phần của Nhà nước, do đó đã gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Trước đó, ông Khanh bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đến tháng 5-2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt ông Khanh 10 năm tù, các bị cáo Hùng, Lộc bị tuyên án 12 và 11 năm tù. Các bị cáo đều kêu oan và kháng cáo.

Tháng 5-2021, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại.

Ngày 4-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra do chưa có kết quả giám định từ phía ngân hàng. Các bị cáo Khanh, Hùng, Lộc được trả tự do.

