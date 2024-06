Bình Phước: Nam sinh 16 tuổi bị đuối nước dưới hồ nước tưới tiêu

Hồ nước tưới tiêu nơi nam sinh nghi bị trượt chân tử vong

Nạn nhân là T.T. A., sinh năm 2008, ngụ xã Thống Nhất. Em A. hiện đang học cấp 3 ở một ngôi trường tại địa phương.

Thông tin ban đầu, chiều tối ngày 24-6, người thân của gia đình em A. ra vườn cà phê của gia đình thăm nom. Khi đến hồ chứa nước để tưới tiêu của gia đình trong vườn thì phát hiện em A. đang nổi lềnh bềnh dưới hồ trong tư thế nằm úp. Lập tức, người nhà đã nhảy xuống hồ đưa em A. lên bờ, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bù Đăng phối hợp với công an địa phương và Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng đến hiện trường thực hiện khám nghiệm, điều tra vụ việc. Bước đầu cơ quan công an xác định, em A. ra ngoài khu vực hồ nước tưới tiêu của gia đình chơi rồi không may bị trượt chân rơi xuống nước. Do mực nước trong hồ khá sâu, khoảng 3m, được lót bạt nên rất trơn trong khi em A. lại không biết bơi nên bị đuối nước.

Ngày 25-6, đại diện UBND xã Thống Nhất đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, đồng thời hỗ trợ gia đình em A. 2 triệu đồng.

BÙI LIÊM