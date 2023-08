Bình Phước: Tắm sông, nam sinh bị nước cuốn mất tích

Trưa 26-8, Công an tỉnh Bình Phước cho hay, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một nam sinh cấp 3 bị nước cuốn mất tích khi tắm ở sông Bé.

Nam sinh bị mất tích là Huỳnh Khải An, 15 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 25-8, An cùng một số bạn bè đi tắm ở sông Bé, đoạn gần khu vực chân cầu ĐT760 thuộc thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Trong lúc tắm, An bất ngờ bị hụt chân, chìm xuống nước sâu và bị cuốn trôi mất tích. Cả nhóm bạn đã cố gắng cứu An nhưng không được nên báo công an.

Công an tỉnh Bình Phước đã điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, phối hợp công an và người dân địa phương dùng các phương tiện chuyên dụng, triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do lòng sông Bé rộng, mùa mưa nước chảy xiết, địa hình hiểm trở nhiều cây cối hai bên nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm nhưng đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy em An.