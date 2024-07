Bình Phước: Truy bắt đối tượng đâm chết người tại vựa sầu riêng

Ngày 1-7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đang thực hiện khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng khiến một người tử vong.