Bắt quả tang xe tải chở 2.400 cây thuốc lá nhập lậu trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 27-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.

Công an thu giữ thuốc lá nhập lậu. Ảnh: CACC
Trước đó, ngày 23-1, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam (hướng từ Bắc vào Nam), tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) tiến hành dừng, kiểm tra hành chính xe tải biển kiểm soát 29E-355.xx do tài xế N.T.T. (sinh năm 1992) và V.Đ.K. (sinh năm 1988, cùng trú tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 48 kiện hàng được bọc trong bao tải gai màu xanh đen, kích thước đồng nhất, được xếp xen lẫn với các kiện hàng chuyển phát nhanh.

Kiểm tra chi tiết cho thấy, mỗi bao tải chứa 50 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, tổng cộng 2.400 cây. Đây là số lượng thuốc lá điếu nhập lậu lớn mà Công an TP Đà Nẵng phát hiện, thu giữ được trong thời gian gần đây.

Đấu tranh ban đầu, tài xế khai nhận, một phụ nữ tên H. (chưa rõ lai lịch) đã thuê vận chuyển số thuốc lá nói trên từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi để giao cho khách, với tiền công 200.000 đồng mỗi thùng. Tổng số tiền công dự kiến nhận là 9,6 triệu đồng, thanh toán sau khi giao hàng thành công.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ toàn bộ số hàng. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

PHẠM NGA

