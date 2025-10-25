Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất

Tối 25-10, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025, hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc hội chợ.

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Ảnh VIẾT CHUNG

Cùng tham dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ... cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh trí tuệ, bản sắc và thương hiệu Việt Nam. Hội chợ góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy giao thương, đầu tư và hội nhập, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công thương, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức sự kiện quy mô hơn 130.000 m², quy tụ 3.000 gian hàng, 2.500 doanh nghiệp, 34 tỉnh, thành phố và nhiều đối tác quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước; đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân Việt Nam.

Hội chợ đồng thời là cầu nối quan trọng để phát triển thương mại, du lịch, văn hóa, thúc đẩy kinh tế xanh, chuyển đổi số và kinh tế tri thức...

Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công thương tiếp tục hoàn thiện mô hình, tiến tới xây dựng chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân - Hạ - Thu - Đông” và hướng tới hội chợ quốc tế mùa thu thường niên. Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ mong muốn và tin tưởng thành công của hội chợ sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng, hun đúc quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế và tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 không chỉ mở ra không gian kết nối mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất kinh doanh; mà quan trọng hơn là nơi “khởi nguồn sáng tạo - trí tuệ tỏa sáng - giao lưu, học hỏi - khẳng định bản lĩnh - lan tỏa tự hào” và tinh thần “Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh - Nhân dân hạnh phúc”.

Thành công của hội chợ sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng, hun đúc quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế và tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh

Ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn trong chương trình khai mạc. Ảnh VIẾT CHUNG

Hội chợ diễn ra từ 25-10 đến 4-11, với hơn 130.000 m² diện tích trưng bày, trên 3.000 gian hàng từ 34 tỉnh, thành phố và hàng ngàn doanh nghiệp. Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, giao thương mà còn là minh chứng cho sức mạnh nội sinh và khát vọng hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.

Hội chợ dự kiến có nhiều hoạt động gặp gỡ, xúc tiến thương mại, ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế, mở ra cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư mới.

MAI AN