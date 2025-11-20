Bộ đội căng mình cứu dân giữa nước lũ

Ngày 20-11, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) căng mình giữa dòng nước lũ tại xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ, ứng cứu người dân vùng ngập lụt.

Các tổ công tác của Lữ đoàn 572 chia ra nhiều mũi, sử dụng ca nô, xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng vượt dòng nước chảy xiết đến những điểm bị cô lập. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng đã tổ chức sơ tán an toàn 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em.

Quá trình ứng cứu diễn ra trong điều kiện nước dâng nhanh, thời tiết xấu, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn bám sát địa bàn, nỗ lực từng phút để đưa người dân đến nơi an toàn.

Tổ công tác Lữ đoàn 572 kịp thời ứng cứu người dân bị cô lập tại xã Tuy An Bắc

Tổ công tác của Lữ đoàn đưa cụ Nguyễn Thị Mười (89 tuổi, xã Tuy An Bắc) bị té ngã gãy chân đi bệnh viện

Lữ đoàn 572 tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng cô lập

Lực lượng Lữ đoàn 572 cũng bố trí lực lượng khẩn trương sơ cứu, vận chuyển 11 người dân bị thương do trượt ngã, va đập khi chạy lũ. Sau khi được xử lý ban đầu tại hiện trường, các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất bằng ca nô chuyên dụng.

Ngoài ra, Lữ đoàn 572 cũng bố trí lực lượng phối hợp chính quyền xã Tuy An Bắc tổ chức tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con tại các thôn bị ngập sâu.

MAI CƯỜNG