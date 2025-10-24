Bộ Quốc phòng bàn giao đất cho phường Vũng Tàu xây quảng trường

Ngày 24-10, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận bàn giao đất từ Bộ Quốc phòng.

Tham dự có lãnh đạo phường Vũng Tàu; đại diện Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.

Đại diện UBND phường Vũng Tàu bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 89 Lê Lợi cho Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng. Ảnh: QUANG VŨ

Tại buổi lễ bàn giao, ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA01526578 ngày 15-10-2025 cho Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng thuộc thửa đất số 94, tờ bản đồ 164, với diện tích 6.000m2 loại đất quốc phòng. Thời hạn sử dụng lâu dài.

Được biết, 6.000m2 đất được bàn giao cho Bộ Quốc phòng nằm tại địa chỉ số 89 Lê Lợi (phường Vũng Tàu, TPHCM) là trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 7.523m² tại số 165A đường Thùy Vân cho UBND phường Vũng Tàu triển khai Dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Cũng tại buổi lễ, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 7.523m² tại số 165A đường Thùy Vân cho UBND phường Vũng Tàu, để triển khai Dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 95 tỷ đồng, gồm quảng trường mới rộng hơn 52.000m², tuyến đường giao thông 16m bao quanh, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, bãi đậu xe và nhà dừng chân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương sử dụng đất đúng mục đích được giao, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm…

QUANG VŨ