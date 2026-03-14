Ngày mai, 15-3, TPHCM đưa hệ thống xe đạp điện công cộng vào hoạt động

Chiều 14-3, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM), cho biết thành phố sẽ đưa hệ thống xe đạp điện công cộng vào hoạt động từ 15-3, nhằm đa dạng phương thức tiếp cận giao thông công cộng và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh.

Ngày mai, 15-3, người dân sử dụng xe đạp điện công cộng tại phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng

Trước đó, từ cuối năm 2021, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam triển khai dịch vụ xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm TPHCM.

Đây là giải pháp nằm trong Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, góp phần hỗ trợ kết nối các loại hình vận tải công cộng.

Đến nay, hệ thống đã bố trí 500 xe đạp tại 52 trạm trong khu vực trung tâm, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, việc bổ sung xe đạp điện công cộng sẽ giúp người dân có thêm lựa chọn di chuyển linh hoạt, thuận tiện hơn, đặc biệt trong các quãng đường ngắn kết nối với xe buýt, metro và các loại hình vận tải công cộng khác.

Mô hình này cũng góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và hướng tới mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trung tâm sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi quá trình triển khai, đánh giá hiệu quả vận hành và từng bước mở rộng phạm vi hoạt động của dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Công ty Trí Nam tổ chức chương trình trải nghiệm xe đạp điện công cộng dành cho người dân và du khách. Chương trình diễn ra từ 16 giờ ngày 15-3 đến hết 31-3 tại trạm xe đạp công cộng Thương xá Tax (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM).

Người tham gia chỉ cần tải ứng dụng TNGo-HCM, đăng ký tài khoản và kích hoạt mã khuyến mãi để nhận 1 lượt trải nghiệm miễn phí trong 15 phút.

Sau giai đoạn trải nghiệm, giá dịch vụ dự kiến gồm: 10.000 đồng/15 phút, 20.000 đồng/30 phút, 35.000 đồng/60 phút, 60.000 đồng/120 phút và 110.000 đồng/240 phút. Mức giá có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế và sẽ được thông báo chính thức khi áp dụng.

QUỐC HÙNG