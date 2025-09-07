Bộ Y tế cảnh báo khẩn về nguy cơ dịch tả xâm nhập

Chiều 7-9, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã thông tin về tình hình dịch bệnh tả và các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này trước nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.

Theo Cục Phòng bệnh, tả là một bệnh truyền nhiễm có các triệu chứng chính là: tiêu chảy, mất nước và rối loạn điện giải cấp tính, có thể gây thành dịch lớn với tỷ lệ tử vong cao. Tác nhân gây bệnh tả là vi khuẩn tả Vibrio cholerae, nhóm huyết thanh O1 và O139, gồm 2 tuýp sinh học: tuýp cổ điển (Classica) và tuýp E1 Tor. Mỗi tuýp sinh học lại gồm 3 tuýp huyết thanh là Inaba, Ogawa và Hikojima. Ở Việt Nam chủ yếu gặp 2 tuýp huyết thanh là Inaba, Ogawa.

Vi khuẩn tả rất dễ lây lan

Bệnh tả lây theo đường tiêu hóa, chủ yếu qua ăn, uống. Vi khuẩn tả xâm nhập vào đường tiêu hóa của người lành từ nước uống và thức ăn có nhiễm vi khuẩn tả, đặc biệt là thức ăn có nguồn gốc thủy hải sản.

Khoảng 75% người nhiễm vi khuẩn tả không có biểu hiện triệu chứng bệnh, tuy nhiên họ vẫn đào thải vi khuẩn ra môi trường trong vòng 7 - 14 ngày. Trong số những người có biểu hiện triệu chứng, 80% là ở thể nhẹ và vừa, 20% có biểu hiện mất nước nặng.

Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ đầu năm 2025 đến cuối tháng 8, đã có 409.222 trường hợp mắc bệnh tả (4.738 ca tử vong) được báo cáo tại 31 quốc gia. Tuy số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca tử vong lại tăng 46%. WHO đánh giá tình hình dịch tả toàn cầu đang trở nên phức tạp, với các đợt bùng phát xảy ra ở 31 quốc gia với tỷ lệ tử vong tăng cao; nguy cơ lây lan thêm trong và giữa các quốc gia là rất cao.

Tại Việt Nam, trong 12 năm gần đây, cả nước chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tả nhưng khu vực Đông Địa Trung Hải và châu Phi đang ghi nhận dịch bùng phát nên không loại trừ nguy cơ bệnh tả xâm nhập Việt Nam do sự giao lưu thương mại, du lịch rộng mở của nước ta với các nước khác trên thế giới và có thể lây lan ra cộng đồng.

Vệ sinh môi trường, nguồn nước và vệ sinh cá nhân để phòng ngừa bệnh tả

Để chủ động, tăng cường phòng chống bệnh tả, Cục Phòng bệnh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tổ chức đánh giá nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế để kịp thời đề xuất các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, giám sát tại cửa khẩu và các khu vực có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tăng cường giám sát dịch ngay tại cửa khẩu, tại cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định kịp thời. Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám, điều trị kịp thời và thực hiện nghiêm việc điều trị, chẩn đoán bệnh tả theo quy định.

Người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh tả, cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 5 ngày. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như nôn và tiêu chảy với số lượng lớn dẫn đến mất nước và điện giải trầm trọng, gây sốc nặng…), cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Cùng với đó, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.

NGUYỄN QUỐC