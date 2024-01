Britney Spears phủ nhận phát hành album mới

Ca sĩ Britney Spears

Spears đã không phát hành album nào kể từ album Glory 2016. Trong cuốn hồi ký gần đây của mình mang tên The woman in me, cô viết rằng khi còn trẻ, âm nhạc là cuộc sống của cô và là người bảo hộ vì âm nhạc đã kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô trong khoảng thời gian từ năm 2008-2021.

Theo ca sĩ này, cho dù gần đây cô có hợp tác với Elton John, việc thúc đẩy sự nghiệp âm nhạc không phải là trọng tâm. Trên Instagram, Spears viết: “Họ cứ nói tôi đang nhờ người để làm album mới… Tôi sẽ không bao giờ quay lại làng nhạc!”.

Theo nữ ca sĩ, cô viết nhạc để tìm niềm vui hoặc viết cho người khác chứ không phải viết để cho chính mình hát.

KHÁNH MINH