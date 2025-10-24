Ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam dùng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt

Khác với phương pháp ướp lạnh truyền thống, hệ thống LifePort HMP cho phép bơm dung dịch bảo quản tạng – KPS-1 liên tục ở điều kiện hạ nhiệt có kiểm soát, giúp thận “duy trì sự sống” trên đường vận chuyển từ TPHCM ra Huế.

Tối 24-10, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện vừa lập cột mốc lịch sử trong y học Việt Nam khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên toàn quốc sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP – LifePort Kidney Transporter).

Vận chuyển thận từ TPHCM về Huế bằng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt

Chiều 17-10, tiếp nhận thông tin có bệnh nhân hiến tạng, nhóm bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vào TPHCM, phối hợp Bệnh viện Thống nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá, hỗ trợ, tiến hành lấy đa tạng điều phối cho các bệnh nhân chờ ghép từ trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia.

Bệnh nhân hiến tạng sinh năm 1964, hôn mê sâu không hồi phục, các kiểm tra đánh giá chết não thực hiện theo quy trình và đưa đến kết luận lúc 21 giờ cùng ngày.

Được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy đa tạng: tim để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, 2 giác mạc và 1 quả thận được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế, 1 quả thận còn lại ghép cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Thống Nhất.

Nhóm bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế quyết định dùng phương pháp bảo quản tạng mới nhằm tối ưu chức năng thận ghép. quả thận sau khi được lấy ra khỏi người hiến tạng được đưa vào máy truyền dịch bảo quản liên tục và chuyển về Huế chờ các xét nghiệm đánh giá hòa hợp giữa người nhận và hiến tạng.

"Nhờ công nghệ bảo quản tạng liên tục ở điều kiện hạ nhiệt có kiểm soát, quả thận được bảo tồn tối ưu và đạt chất lượng ghép tốt. Thời gian thiếu máu lạnh 12 giờ, kỷ lục quốc gia trong lịch sử ghép tạng Việt Nam, minh chứng cho tính hiệu quả của công nghệ HMP trong mở rộng khoảng cách điều phối tạng và tăng tính khả thi cho nguồn tạng hiến có nguy cơ cao", GS-TS Phạm Như Hiệp cho biết.

Sau khi có kết quả đánh giá phù hợp, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành cấy ghép thận cho bệnh nhân Trần Q., sinh năm 1983, ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân Trần Q. cũng đã từng ghép thận cách đây 11 năm.

Quá trình ghép thận kéo dài 2 giờ 10 phút với 4 miệng nối (3 động mạch và 1 tĩnh mạch), quả thận sau tái tưới máu hồng hào, căng chắc, có nước tiểu ngay trên bàn mổ (1.500ml trong 6 giờ đầu).

Sau ghép, chức năng thận của bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, không cần lọc máu sau mổ, không có biến chứng hay thải ghép cấp.

Tin liên quan Bệnh nhân vượt cửa tử nhờ quyết định chưa từng có của Bệnh viện Thống Nhất

VĂN THẮNG