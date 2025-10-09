Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số: Chọn người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Sáng 9-10, tại khu điện gió Hòa Bình (xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10-10) năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi số: Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn".

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều phát biểu tại sự kiện

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực của chuyển đổi số; chuyển đổi số phải thực chất, gần dân, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế – xã hội.

Ra mắt Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau

Đối với tỉnh Cà Mau – vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ chính là con đường ngắn nhất để vươn lên mạnh mẽ, bền vững, hội nhập sâu vào nền kinh tế tri thức. Vì vậy, ngành khoa học và công nghệ đồng hành cùng các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thật sự trở thành động lực phát triển mới của Cà Mau.

Để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thật sự trở thành động lực phát triển, tỉnh Cà Mau xác định 5 nhóm nhiệm vụ chiến lược. Cụ thể: Tập trung hoàn thiện thể chế và môi trường đổi mới sáng tạo; Phát triển mạnh hạ tầng dữ liệu và nền tảng số liên thông; thúc đẩy chuyển đổi số trong 3 lĩnh vực đột phá (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số); phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và văn hóa đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác và liên kết vùng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc (thứ 3 từ phải sang) trao giải cuộc thi Tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là câu chuyện của tất cả chúng ta. Mỗi người dân Cà Mau đều có thể thấy được lợi ích và sự tiện lợi mà chuyển đổi số mang lại thông qua những hoạt động thường ngày. Từ việc thanh toán hóa đơn điện nước qua ứng dụng di động, đặt hàng trực tuyến cho đến việc tìm kiếm thông tin, hay tương tác với các dịch vụ công; chuyển đổi số còn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu của thị trường.

Chuyển đổi số không chỉ giới hạn ở giới trẻ, mà người cao tuổi cũng bắt đầu quen với việc sử dụng smartphone (điện thoại thông minh) để kết nối gia đình, theo dõi sức khỏe qua các ứng dụng y tế và tham gia các khóa học trực tuyến, giúp họ cập nhật những kiến thức mới.

Còn ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh rằng, chuyển đổi số, người dân và doanh nghiệp chính là lực lượng được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ, khi các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn được cung cấp thông qua các nền tảng số. Thông qua chương trình này, Cà Mau kêu gọi tất cả các ngành, các cấp, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia vào công tác chuyển đổi số, biến những thách thức thành cơ hội và tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.

Dịp này, tỉnh Cà Mau tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ra mắt Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau (do Huỳnh Tuấn Anh làm Chủ tịch).

