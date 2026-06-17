Cà Mau: Liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở trong đêm

Chiều 17-6, thông tin từ UBND xã Tam Giang (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện trường vụ sạt lở tại chợ Nhà lồng Kinh 17, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Khoảng 23 giờ 20 ngày 16-6, tại khu vực chợ Nhà lồng Kinh 17 xảy ra vụ sạt lở làm sụt lún một đoạn bờ kè dài khoảng 40m, rộng 4m và sâu 4m, ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với 28 sạp kinh doanh. Trong đó, 9 hộ bị thiệt hại hoàn toàn với 19 sạp và 8 hộ bị ảnh hưởng một phần kết cấu công trình. UBND xã Tam Giang đang rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại.

Lực lượng chức năng xã Tam Giang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở tại ấp Bến Dựa

Khoảng 0 giờ 20 ngày 17-6, vụ sạt lở xảy ra tại ấp Bến Dựa làm căn nhà của ông Phạm Thành Công sụt lún khoảng 60 m², thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Khoảng 1 giờ ngày 17-6, một vụ sạt lở khác xảy ra tại ấp Hố Gùi, làm ảnh hưởng đến căn chòi rộng khoảng 35 m² của gia đình ông Huỳnh Văn Đông, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Tam Giang đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng xung kích tại chỗ khẩn trương có mặt tại hiện trường, giúp đỡ người dân di dời khẩn cấp tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo xã Tam Giang cũng đến thăm hỏi, động viên tinh thần các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời trao các suất hỗ trợ kịp thời nhằm giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

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