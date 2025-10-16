Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và cú bắt tay trở lại ấn tượng với Hồ Hoài Anh

Ngày 16-10, tại Hà Nội, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh ra mắt album mới mang tên Lời hẹn ước , đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc và nghệ thuật của giọng ca nội lực sau thời gian dài ấp ủ. Đặc biệt, sản phẩm lần này gây chú ý bởi sự tái hợp giữa cô và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Album được ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chuẩn bị trong thời gian 2 năm

Album Lời hẹn ước gồm 8 ca khúc thuộc nhiều phong cách như Pop, R&B, Ballad, Retro và City Pop. Trong đó, Hồ Hoài Anh sáng tác 3 ca khúc được viết riêng cho giọng hát của Nguyễn Ngọc Anh, thể hiện ba sắc thái âm nhạc khác nhau: một ca khúc tự sự giằng xé, một ca khúc da diết nhẹ nhàng và một ca khúc Pop ballad hiện đại, gai góc. Ca khúc “Khép lại dở dang” đã được chọn quay MV và ra mắt vào tháng 9 vừa qua.

Sản phẩm âm nhạc là sự tái hợp của Nguyễn Ngọc Anh và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Chia sẻ về người cộng sự đặc biệt, Nguyễn Ngọc Anh cho biết cô cảm nhận được Hồ Hoài Anh đang ở giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ trong sáng tạo sau những biến cố cá nhân. Chính sự tràn đầy năng lượng đó đã tạo nên cảm hứng cho album này. Cả hai không chỉ hiểu rõ cá tính âm nhạc của nhau mà còn có mối thân tình lâu năm, giúp quá trình hợp tác diễn ra trọn vẹn và cảm xúc. “Anh Hồ Hoài Anh luôn tận tâm, thậm chí viết lại bài mới chỉ vì muốn tôi có ca khúc phù hợp nhất. Điều đó khiến tôi thật sự trân trọng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lời hẹn ước phản ánh rõ sự đổi mới tích cực của Nguyễn Ngọc Anh khi cô dám thử nghiệm những cách hát mới, làm mới bản thân để gần gũi hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được dấu ấn riêng trong âm nhạc. Anh chia sẻ, quãng thời gian vừa qua với mình là một “khoảng lặng” quý giá để chiêm nghiệm, lắng đọng cảm xúc và tập trung cho âm nhạc nhiều hơn, sáng tác nhiều hơn.

Ông xã Tô Minh Đức là người giúp đỡ đắc lực cho Nguyễn Ngọc Anh trong album

Bên cạnh đó, album còn có sự góp mặt của nhạc sĩ trẻ Phạm Thanh Hà và ca sĩ Tô Minh Đức, ông xã của Nguyễn Ngọc Anh, người đảm nhiệm vai trò sản xuất, phối khí và sáng tác ca khúc chủ đề.

Xuất hiện đều đặn tại các chương trình lớn nhỏ song tần suất ra album của Nguyễn Ngọc Anh lại khá khiêm tốn dù sở hữu chất giọng nữ cao đẹp, đầy nội lực và cảm xúc. Cô được biết đến là nghệ sĩ cẩn thận, chỉn chu, thích tìm tòi cái mới nhưng không chạy theo thị hiếu âm nhạc.

Với cú bắt tay ấn tượng cùng Hồ Hoài Anh và ekip tài năng, Lời hẹn ước được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Nguyễn Ngọc Anh, khẳng định sức sáng tạo và bản lĩnh của một giọng ca luôn hết mình vì nghệ thuật.

MAI AN