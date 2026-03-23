Các hãng hàng không lên phương án phụ thu nhiên liệu trên đường bay quốc tế

Cục Hàng không Việt Nam vừa có đánh giá tác động của việc giá nhiên liệu tăng cao đối với hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong nước.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết các hãng hàng không Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Trước tình hình này, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác nhiều đường bay từ ngày 1-4, gồm: Hải Phòng - Buôn Mê Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TPHCM - Vân Đồn, TPHCM - Rạch Giá, TPHCM - Điện Biên. Tổng số chuyến bay bị hủy trên các đường bay này là 23 chuyến/tuần.

Hiện các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4.

Trước đó, khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực cho thấy hơn 60% hãng đã, đang hoặc dự kiến tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh tăng giá vé từ trung tuần tháng 3.

Cụ thể, một số hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5%-20% tùy đường bay và hạng dịch vụ, như Air France, Thai Airways, United Airlines,...

Một số hãng áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng như khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản, với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu. Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways, China Southern Airlines... đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu, với biên độ từ khoảng 130.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng/vé, tùy cự ly bay và hạng dịch vụ.

Đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000-40.000 đồng/kg.

