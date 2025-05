Cán bộ trẻ tranh tài trong cuộc thi Olympic tiếng Anh lần thứ VII

Các thí sinh hưởng ứng cuộc thi ngay sau lễ khai mạc

Cuộc thi dành cho các thí sinh là cán bộ đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang từ 18-35 tuổi. Năm nay, cuộc thi có chủ đề “Vietnamese Youth Officials stepping into the thriving era together with English” (Cán bộ trẻ cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc).

Thanh niên lực lượng vũ trang hưởng ứng cuộc thi

Cuộc thi năm nay có một số điểm mới như: các bảng đấu được chia lại, đồng thời mở rộng đối tượng; tích hợp thêm câu hỏi và chủ đề tranh tài từ vòng 2 trở đi; triển khai một số hoạt động bên lề xuyên suốt hành trình cuộc thi...

Cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng, vòng 1 thi trắc nghiệm trực tuyến, vòng 2 thi thuyết trình và vòng 3 chung kết toàn quốc. Để hưởng ứng cuộc thi, ngay sau lễ khai mạc, 60 thí sinh ở cả 3 bảng đấu gồm cán bộ đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp và thanh niên lực lượng vũ trang cùng các thí sinh tự do trên khắp cả nước đã bước vào tranh tài. Các thí sinh xuất sắc nhất trong số này đã được nhận các phần thưởng có giá trị từ ban tổ chức.

Cùng ngày, tọa đàm “Vietnamese Youth Officials stepping into the thriving era together with English” được tổ chức, với sự tham gia của các diễn giả uy tín.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung làm rõ các xu hướng, cách thức học tiếng Anh hiệu quả hiện nay; những cơ hội học tập, trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên; những trải nghiệm, kinh nghiệm tham gia cuộc thi.

BÍCH QUYÊN