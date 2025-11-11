Cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TPHCM viếng Lăng Bác

Sáng 11-11, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản tiêu biểu TPHCM trong hành trình về nguồn “Hướng về cội nguồn Cách mạng” đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ tuyên giáo – dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu TPHCM vào Lăng viếng Bác. Ảnh HOÀNG HÙNG

Đoàn do đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phụ trách, gồm hơn 100 đại biểu là cán bộ tuyên giáo – dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu đến từ các cơ quan báo chí, xuất bản của TPHCM cùng một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Đoàn vào Viếng Lăng Bác. Ảnh HOÀNG HÙNG

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn vào Viếng Lăng Bác. Ảnh HOÀNG HÙNG

Sau lễ viếng, đoàn đã tham quan Nhà sàn Bác Hồ, ao cá, Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đoàn nghe thuyết minh khu Nhà sàn. Ảnh HOÀNG HÙNG

Đoàn tham quan Nhà sàn. Ảnh HOÀNG HÙNG

Hành trình về nguồn diễn ra từ ngày 11 đến 15-11, với các điểm đến tại Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng – những địa danh gắn liền với những trang sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Đoàn cũng đến thăm các di tích lịch sử như Khu di tích Pác Bó – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc năm 1941, và thăm nơi Người sáng lập tờ báo Việt Nam Độc Lập.

Đoàn tham quan ao cá Bác Hồ. Ảnh HOÀNG HÙNG

Trong suốt hành trình, đoàn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các chiến sĩ tại đồn biên phòng....

Đoàn chụp hình trước tòa nhà Quốc hội. Ảnh HOÀNG HÙNG

THÁI PHƯƠNG