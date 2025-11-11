Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Nội dung thi gồm: Lịch sử các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam; những trọng tâm, đột phá chiến lược; chủ trương, định hướng lớn của mỗi kỳ Đại hội; thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; nội dung cốt lõi, những điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng; những chủ trương, định hướng lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 30-11-2025, tương ứng với 3 tuần thi: Tuần thứ nhất: từ ngày 10 đến 16-11, tuần thứ hai: từ ngày 17 đến 23-11, tuần thứ ba từ ngày 24 đến 30-11. Người dự thi được tham gia thi tối đa 7 lượt thi trong mỗi tuần thi, mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút. Giải nhất của mỗi tuần thi là 2 triệu đồng.

Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, làm nên những thắng lợi, thành tựu vĩ đại trong lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trong hành trình đó, các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là những mốc son quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của từng thời kỳ cách mạng, ghi dấu sự trưởng thành về tư duy lý luận, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng.

ĐỖ TRUNG