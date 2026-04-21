Cận cảnh cầu Trần Phú ở Nha Trang xuống cấp

Cầu Trần Phú, cửa ngõ phía Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đang xuất hiện nhiều vị trí bong tróc bê tông, lộ cốt thép, hở hàm ếch…, cần sớm được sửa chữa.

Cận cảnh tình trạng xuống cấp tại cầu Trần Phú Nha Trang.

Cầu Trần Phú được khởi công năm 1999, hoàn thành năm 2002, dài gần 460m, rộng 22m với 4 làn xe. Đây là tuyến kết nối quan trọng ven biển Nha Trang, giữa đường Trần Phú (phường Nha Trang) và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang).

Sau đợt mưa lũ lớn tháng 11-2025, nhiều vị trí trên cầu có dấu hiệu xuống cấp. Mặt dưới dầm cầu bị bong tróc lớp bê tông bảo vệ, lộ cốt thép; tại khu vực mố cầu xuất hiện tình trạng hở hàm ếch.

Ghi nhận của phóng viên ngày 21-4, khối bê tông dầm cầu có nhiều phần bị sứt mẻ; những vết bong tróc bằng mắt thường có thể nhìn rõ. Thời điểm này, tại vị trí gầm cầu, nhóm công nhân đang xử lý tình trạng bê tông bong tróc, lộ cốt thép hoen gỉ.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, ngay khi phát hiện tình trạng xuống cấp của cầu Trần Phú, đơn vị đã kiểm tra, đồng thời trình phương án lên UBND tỉnh phê duyệt, tiến hành sửa chữa.

Theo phương án được duyệt, việc sửa chữa tập trung xử lý các hư hỏng tại khu vực mố 1 và một số hạng mục kết cấu cầu, với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 3-2026.

Để khắc phục, các đơn vị thi công sẽ bơm bê tông, cát lấp các khoang bị xói, hở; khoan lỗ bơm vữa nhằm lấp đầy các khoảng rỗng trong kết cấu; bảo đảm vẫn duy trì lưu thông trong thời gian thi công.

Những vị trí bê tông bong tróc tại dầm và trụ cầu sẽ được sửa chữa, bổ sung lớp bảo vệ cốt thép bằng vật liệu chống ăn mòn, hạn chế tác động của nước biển.

Trước đó, tháng 11-2025, cầu Trần Phú xảy ra sự cố xói lở, hư hỏng tại mố phía Bắc. Một số vị trí sụt mố đã được xử lý tạm thời.

