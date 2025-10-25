Cần Giờ kỳ vọng từ dự án khu đô thị lấn biển

Xã Cần Giờ (TPHCM) đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhất là trong những năm gần đây, nhiều dự án hạ tầng và đô thị trọng điểm được triển khai. Trong đó, Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ được xem là cú hích lớn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

Nhiều cơ hội việc làm

Anh Trần Minh Thành (ngụ xã Cần Giờ) cho biết, trước đây, người dân sống chủ yếu bằng nghề biển, phụ thuộc vào thời tiết và nguồn cá nên thu nhập bấp bênh. Từ khi có dự án đô thị lấn biển, nhiều bà con có việc làm ổn định, như công nhân xây dựng, cho thuê nhà, buôn bán… Thu nhập cũng khá hơn mà nghề biển vẫn được duy trì.

“Đặc biệt là giao thông, trước kia đi lại rất khó khăn, phải qua phà, đường lầy lội. Nay nghe tin sắp có cầu, metro, siêu đô thị, tôi thấy vui lắm. Khi giao thông thuận tiện, du khách đến nhiều hơn, bà con có cơ hội buôn bán, kinh doanh, con cháu học nghề du lịch, nhà hàng – có việc làm ngay tại quê nhà”, anh Thành nói.

Theo anh Thành, thoạt đầu nghe có dự án, phần lớn người dân Cần Giờ ít nhiều lo lắng, sợ nhất là cuộc sống bị xáo trộn. Nhưng khi công trình triển khai, công nhân về đông, việc buôn bán nhộn nhịp hơn, nhiều người có việc làm với thu nhập 10–12 triệu đồng/tháng.

Là người dân Cần Giờ “chính hiệu”, bà Nguyễn Ngọc Nhạn cũng từng lo mọi thứ sẽ đổi thay, nhất là sự bình yên vốn có khi Cần Giờ được đầu tư để phát triển mạnh mẽ. Để rồi, mấy mươi năm nhìn con cháu vất vả với nghề muối, nghề biển, rày đây mai đó làm thuê, bà hiểu rằng thế hệ trẻ cần ổn định, cần tương lai.

Bà Nhạn nói: “Con cháu tôi trước làm trên trung tâm thành phố, đi về xa xôi, khó khăn mà công việc bấp bênh. Giờ con cháu về quê, đứa làm bảo vệ, trồng cây xanh, đứa học thêm ngành quản lý khách sạn để làm việc lâu dài ở đây”.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Chị Trần Thị Hồng Cẩm, kinh doanh dịch vụ du lịch tại xã Cần Giờ, cho biết, thấy quê hương được đầu tư mạnh, có nhiều cơ hội phát triển, bản thân cũng muốn góp sức. Giao thông giờ đây đã thuận lợi, khách du lịch đổ về ngày một đông, chị dự định mở thêm hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch về nguồn và các điểm check-in cho du khách. Chị Cẩm tin tưởng: “Chắc chắn trong tương lai, Cần Giờ sẽ là nơi đáng sống và làm việc”.

Phát triển bền vững bao gồm giải quyết được công ăn việc làm cho người dân địa phương, để họ sống được ngay trên mảnh đất quê nhà mình là chủ trương lớn của lãnh đạo thành phố.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ chia sẻ, chủ đề của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng và phát triển Cần Giờ thành khu đô thị thương mại – dịch vụ, du lịch sinh thái bền vững, gắn với phát triển kinh tế biển. Hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều dự án đã và đang được triển khai, trong đó khu đô thị lấn biển là điểm nhấn quan trọng.

Theo bà Phượng, dự án không chỉ giúp tạo việc làm cho người dân địa phương, mà còn thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, tăng thu ngân sách và cải thiện đời sống. Cần Giờ được thiên nhiên ưu đãi với rừng ngập mặn, biển và hệ sinh thái phong phú – một lợi thế hiếm có để phát triển đô thị sinh thái.

“Sau khi sáp nhập, Cần Giờ nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố trong đầu tư hạ tầng và tiện ích. Đặc biệt, hệ thống giao thông ngày càng được kết nối đồng bộ với trung tâm thành phố qua tuyến đường Rừng Sác, đường thủy sông Lòng Tàu… Đây là nền tảng quan trọng để Cần Giờ bứt phá, trở thành đô thị chiến lược hướng ra biển của thành phố”, bà Võ Thị Diễm Phượng nhấn mạnh.

Khu đô thị sinh thái, phát triển bền vững

Cả chính quyền và người dân Cần Giờ đều chung một niềm tin dự án khu đô thị lấn biển sẽ mở ra diện mạo mới cho vùng cực Nam của TPHCM, không chỉ giúp nâng cao đời sống người dân, mà còn đưa Cần Giờ trở thành đô thị sinh thái – du lịch – thương mại dịch vụ mang tầm quốc tế.

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị hoàn tất công tác đắp nền và chống xói lở – khâu quan trọng trong quá trình hình thành siêu đô thị ven biển quy mô gần 2.900ha.

Vinhomes Green Paradise được định vị là siêu đô thị ESG++, hướng tới mô hình thành phố Xanh – Thông minh – Sinh thái – Tái sinh, góp phần định hình chuẩn sống tương lai bền vững. Bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án, thông tin, dự án được khởi công từ ngày 19-4, tại khu vực ven biển xã Long Hòa – huyện Cần Giờ (nay là xã cần Giờ, TPHCM), với tổng diện tích 2.870ha. Đây được xem là một trong những dự án đô thị quy mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay.

Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến đến tháng 11 tới sẽ hoàn thành giai đoạn 1 - gồm đắp nền, chống xói lở. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng. Giai đoạn 2 sẽ triển khai vào giữa năm 2026, tập trung vào hạ tầng giao thông và các hạng mục kỹ thuật.

Theo đại diện Vingroup, đặc điểm địa chất Cần Giờ có nhiều tầng trầm tích phức tạp. Lớp đất phía trên là cát pha bùn sét mềm dày 18–24m, bên dưới là sét và cát pha nửa cứng, và ở độ sâu 36–40m là lớp đất rắn chắc, phù hợp để đặt móng cho các công trình quy mô lớn.

Để xử lý nền đất, Vingroup đã hợp tác với các chuyên gia quốc tế từ Hà Lan – quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ lấn biển nhằm đảm bảo công trình an toàn tuyệt đối, bền vững lâu dài.

Công nghệ phun cát hiện đại kết hợp nguyên tắc cân bằng đào – đắp được áp dụng, trong đó phần lớn vật liệu san lấp được lấy từ khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch để bồi đắp cho phần đất liền. Đây là giải pháp thân thiện môi trường, từng được ứng dụng thành công tại Palm Jumeirah (Dubai) và các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á.

Vingroup khẳng định: “Tập đoàn cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán: nếu có lún sụt, Vingroup sẽ trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa bằng chi phí của mình. Đây là cam kết cho sự bền vững của tài sản và niềm tin của khách hàng”.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, dự án Vinhomes Green Paradise còn chú trọng phát triển sinh thái, kết hợp trồng rừng ngập mặn, bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái ven biển, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu và gìn giữ môi trường tự nhiên của Cần Giờ.

Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ biến dự án không chỉ là một khu đô thị biển hiện đại mà còn là biểu tượng xanh bền vững, đánh dấu bước tiến mới trong mô hình phát triển đô thị ven biển của Việt Nam – hướng đến tiêu chuẩn quốc tế về đô thị sinh thái và phát triển bền vững.