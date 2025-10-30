Cần quy định hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ là “chống người thi hành công vụ”

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 30-10. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Châu Quỳnh Dao (An Giang) cho rằng, bên cạnh những tác động tích cực, ĐB rất lo lắng ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Hầu hết các em thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng, dễ bị nghiện mạng xã hội. Theo khảo sát của UNICEF tại Việt Nam năm 2022, 82% trẻ 12-13 tuổi và 93% trẻ 14-15 tuổi sử dụng Internet mỗi ngày, thời gian dùng mạng xã hội trung bình 5-7 tiếng. Theo ĐB, nếu dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, các em sẽ chịu hậu quả nặng nề về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các em có thể bị suy giảm hệ miễn dịch do mất ngủ triền miên, thiếu vận động; mắc bệnh về mắt, cột sống; não bộ kém tư duy, sáng tạo. Sức khỏe tâm thần cũng giảm sút với biểu hiện lo âu, căng thẳng, dễ kích động, trầm cảm và tự hủy hoại bản thân. Khảo sát cho thấy chỉ 21% trẻ tự tin có đủ kiến thức, kỹ năng ứng phó rủi ro từ mạng xã hội. Theo ĐB, nguyên nhân bắt nguồn từ hệ thống chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng chưa đầy đủ.

ĐB bày tỏ lo lắng, các em đắm chìm trong thế giới ảo với "tổng tài bá đạo" nhưng thực tế là những cái kết rất nghiệt ngã.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao (An Giang). Ảnh: QUANG PHÚC

Từ thực tế đó, ĐB kiến nghị Chính phủ rà soát hệ thống chính sách pháp luật, quy định rõ độ tuổi trẻ em được sử dụng mạng xã hội và giới hạn thời gian truy cập; nhà trường tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày, tăng hoạt động ngoại khóa, đa dạng hình thức học tập; đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền như bình dân học vụ số để giúp các em cai nghiện mạng xã hội, tăng cường hệ miễn dịch trước nội dung độc hại trên mạng. Đặc biệt, cần có những cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, tổ chức nghiên cứu những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với thế hệ trẻ lứa tuổi thanh thiếu niên.

ĐB Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp) cũng quan tâm đến vấn đề bạo lực học đường, cho rằng vấn nạn này đang cản trở những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nhân cách con người. ĐB dẫn báo cáo của Bộ GD-ĐT, trong giai đoạn từ tháng 9-2021 đến tháng 11-2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường, liên quan đến 2.016 học sinh. Cứ khoảng 50 cơ sở giáo dục lại xảy ra một vụ bạo lực học đường.

“Như vậy, bạo lực học đường không còn là sự việc cá biệt; không chỉ dừng lại ở bạo lực thể chất mà còn cả bạo lực tinh thần và bắt nạt trên môi trường mạng; diễn biến ngày một phức tạp với xu hướng trẻ hóa, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho thể chất và tâm lý của học sinh không chỉ ngắn hạn mà có khi là cả cuộc đời”, ĐB Nguyễn Thanh Cầm nêu. Bà cho rằng, vấn nạn này không chỉ từ những vấn đề, mâu thuẫn giữa học sinh trong nhà trường một cách đơn thuần mà còn nguyên nhân sâu xa từ chính gia đình, nhà trường và xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp). Ảnh: QUANG PHÚC

Đề xuất các giải pháp từ nhiều phía, riêng từ phía nhà trường, ĐB đề xuất Bộ GD-ĐT cần triển khai, hướng dẫn cơ sở giáo dục tiếp nhận, phát hiện hỗ trợ người học bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường; xây dựng văn hóa học đường; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và tư vấn tâm lý. Cùng với đó, xây dựng "Trường học hạnh phúc" với một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng và yêu thương; đào tạo cho giáo viên về phát hiện, xử lý và ngăn ngừa bạo lực học đường.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 30-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng liên quan vấn đề bạo lực, sáng 30-10, đăng đàn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề cập đến tình trạng này trong ngành y tế. Theo Bộ trưởng, "bạo lực y tế" không những không giảm mà còn có những việc gia tăng và ngày càng nghiêm trọng. Năm 2025, đã có 6 vụ hành hung nhân viên y tế, gần đây nhất là vụ ở Bệnh viện sản nhi Nghệ An - là hồi chuông báo động và cũng như một giọt nước tràn ly cho vấn đề này: điều dưỡng Nguyễn Thị Trang bị đâm 11 nhát, nguy kịch tính mạng, cho thấy nếu không có những giải pháp mạnh mẽ, tình trạng này sẽ không dừng lại.

Bộ trưởng cho rằng, nếu không có những giải pháp mạnh mẽ hơn thì vấn đề bạo lực sẽ không dừng lại. Bộ trưởng cho biết, rất lấy làm tiếc là có những vụ người dân, cán bộ y tế rất bức xúc, Bộ Y tế cũng có ý kiến trực tiếp với các địa phương nhưng việc xử lý thì chỉ là phạt hành chính, việc xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hình sự chưa được thỏa đáng, do vậy chưa đủ tính răn đe.

Theo Bộ trưởng, pháp luật hiện hành có hai quy định liên quan. Điều 330 Bộ luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ, Điều 318 về gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, hầu hết các vụ việc chỉ được xử lý theo hướng “gây rối trật tự công cộng”.

Bộ trưởng đồng tình với ý kiến đại biểu Quốc hội là đưa vào nghị quyết của Quốc hội nội dung "hành hung nhân viên ngành y tế trong lúc đang làm việc thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cứu người" là một hành vi "chống người thi hành công vụ" nhằm có những giải pháp xử lý mạnh mẽ hơn, bảo đảm tính răn đe để bảo vệ đội ngũ nhân viên ngành y tế.

