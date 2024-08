Cần Thơ chỉ đạo khẩn sau sự cố sạt lở cống thoát nước vùi lấp 2 công nhân

Liên quan đến vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thương vong khi thi công cống thoát nước xảy ra vào chiều 23-8, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có chỉ đạo khẩn gửi các cơ quan, đơn vị về việc đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn thi công xây dựng công trình trên địa bàn, khẩn trương tổ chức kiểm tra. Qua đó chấn chỉnh ngay và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn lao động, thi công xây dựng-lắp đặt, giao thông, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn về điện, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, sạt lở đất...

Ông Trần Việt Trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án phải chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ trên công trường. Có biện pháp hiệu quả đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công, không để xảy ra rủi ro về tai nạn lao động. Chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sự cố tương tự tại công trường thi công cống dọc chân cầu Trần Hoàng Na.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23-8, một vụ tai nạn lao động trên công trường thi công cống thoát nước tuyến đường dân sinh dọc chân cầu Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đã làm 2 công nhân thương vong.

Trong lúc đơn vị thi công sử dụng máy đào đất hố móng để thi công lắp đặt ống cống thoát nước thì xảy ra sự cố sạt lở đất đá từ thành hố, vùi lấp hai công nhân bên dưới.

Vụ tai nạn đã làm ông N.V.T (sinh năm 1971, đăng ký thường trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) tử vong, ông N.T.B (sinh năm 1984, thường trú tại ấp 6, Tân Lộc, Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bị thương.

Theo Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư dự án, hạng mục này được thi công hơn 2 tháng qua, thuộc dự án cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định do mưa nhiều, đất yếu, dễ sụp lở. Các công nhân thi công có phần chủ quan nên dẫn đến tai nạn.

Theo TTXVN