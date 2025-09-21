Cần Thơ: Trao học bổng Lương Định Của gần 2 tỷ đồng

Hội khuyến học TP Cần Thơ vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức lễ trao học bổng Lương Định Của năm 2025 với chủ đề “Học không bao giờ cùng”.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao học bổng Lương Định Của năm 2025

Tại buổi lễ, Hội khuyến học TP Cần Thơ đã trao học bổng cho 177 em học sinh thuộc địa bàn 2 phường Phú Lợi và Sóc Trăng (đại diện cho trên 1.000 học sinh, sinh viên) vượt khó học tập, đạt thành tích cao trong học tập năm học 2024-2025.

Trong đó, có 761 suất học bổng “khuyến học”, mỗi suất có giá trị từ 1 – 1,5 triệu đồng; 186 suất “khuyến tài” dành cho học sinh giỏi toàn cấp và học sinh giỏi cấp tỉnh (mỗi suất có giá trị từ 3 – 4 triệu đồng) và học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (có giá trị là 20 triệu đồng/suất).

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi trao học bổng Lương Định Của đến các em học sinh, sinh viên vượt khó học tốt

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao 24 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) dành cho người lớn có tinh thần học tập tiêu biểu trong “Dòng họ học tập” và 40 suất học bổng chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” có giá trị 10 triệu đồng/suất.

Tổng số tiền trao đợt này lên tới trên 1,98 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tài trợ.

Lãnh đạo Hội khuyến học TP Cần Thơ trao học bổng đến đại diện các trường có học sinh đạt thành tích cao

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Học bổng Lương Định Của mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, tạo động lực, khích lệ tinh thần hiếu học cho các em học sinh, sinh viên, gia đình hiếu học.

Với chủ đề “Học không bao giờ cùng”, học bổng Lương Định Của góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục, cổ vũ để học sinh, sinh viên tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão trên con đường học vấn, trở thành người có tri thức, xây dựng quê hương TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TUẤN QUANG