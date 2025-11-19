Tập trung ứng phó với lũ trên sông Ba ở Đắk Lắk và sông Kôn ở Gia Lai

Ngày 19-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).

Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu

Hiện nay, tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên báo động 3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên báo động 3 - ngang với mức lũ lịch sử năm 1993.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu lãnh đạo các địa phương trên huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; bảo đảm lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống...

Thủ tướng yêu cầu tăng cường lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở.

Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương...

LÂM NGUYÊN