Khánh Hòa: Đường dẫn đầu cầu Long Hồ bị hư hỏng 10 ngày chưa được sửa chữa

Đường dẫn đầu cầu Long Hồ nối liền bán đảo Cam Ranh, khu vực sân bay Cam Ranh với phía Nam tỉnh Khánh Hòa bị hư hỏng gần 10 ngày nhưng chưa được sửa chữa, khắc phục.

Chiều 19-11, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức căng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực đường dẫn đầu cầu Long Hồ (phường Bắc Cam Ranh) do bị sạt trượt nguy hiểm.

Sau nhiều ngày mưa lớn, mái taluy đường dẫn này đã bị hư hỏng một đoạn dài khoảng 50m, gây hiện tượng trượt mái taluy, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau khi kiểm tra hiện trường, ngày 10-11, UBND phường Bắc Cam Ranh đã có văn bản báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra và có phương án sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, cũng như an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, đến nay đã 10 ngày, vị trí sạt trượt này vẫn chưa được sửa chữa.

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo nguy hiểm

Đường dẫn cầu Long Hồ là tuyến giao thông quan trọng nối liền bán đảo Cam Ranh, khu vực sân bay Cam Ranh với phía Nam tỉnh Khánh Hòa, giúp hoạt động giao thông, kinh tế trên địa bàn thuận lợi.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG

