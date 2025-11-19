Vận hành công trình thủy lợi ngăn triều cường, ngập lụt tại Đồng Tháp

Ngày 19-11, Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Đồng Tháp dự báo, đợt triều cường từ 20-11 (đầu tháng 10 Âm lịch) ở mức cao sẽ gây ngập lụt diện rộng ở những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao… tỉnh Đồng Tháp.

Cống âu Nguyễn Tấn Thành được vận hành xả nước một chiều

Theo đó, khu vực phía Tây Nam và vùng hạ lưu sông Tiền, mực nước tại các trạm sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới theo kỳ triều cường này. Dự báo từ nay đến 22-11, đỉnh triều cao nhất ở mức trên báo động III từ 5 - 25 cm, có thể xuất hiện mưa làm gia tăng mức độ ngập lụt diện rộng những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao... Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở những khu vực bị ngập.

Để bảo vệ sản xuất và tài sản của người dân, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang đang khẩn trương vận hành các công trình thủy lợi. Theo đó, tại khu vực Dự án ngọt hóa Gò Công, cống Vàm Giồng vận hành đóng, cống Xuân Hòa vận hành lấy nước với số cửa mở hạn chế. Tại khu vực Dự án Đông Bảo Định, cống Gò Cát vận hành đóng, cống Bảo Định vận hành với số cửa mở hạn chế.

Các cống âu Nguyễn Tấn Thành, Xoài Hột, Rạch Gầm, Phú Phong, Cây Còng, Hai Tân, Mù U, Cái Sơn vận hành đóng; cống Cầu Cống, Chùa 1 vận hành xả nước một chiều.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang đề nghị UBND các xã, phường (Bình Ninh, Vĩnh Hựu, Mỹ Tho, Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An, Kim Sơn, Vĩnh Kim, Ngũ Hiệp, Long Tiên) thông tin đến người dân được biết để chủ động trong sản xuất, chủ động gia cố bờ bao xung quanh vườn nhà để hạn chế thiệt hại do ngập úng.

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, các công trình thủy lợi tại địa phương được đầu tư đã lâu, nên hiện nay một số vùng quy hoạch triển khai chưa đồng bộ, vì vậy chưa khai thác hết hiệu năng, hiệu suất công trình.

Ngành Nông nghiệp sẽ tăng cường theo dõi, dự báo và cập nhật kịp thời diễn biến mưa, lũ, triều cường, cung cấp thông tin dự báo lũ, triều cường và mực nước đến người dân. Đồng thời, phối hợp UBND xã, phường hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản, hoa màu, vật nuôi và gia cố nhà cửa để giảm thiểu thiệt hại khi lũ, triều cường xảy ra.

Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân đề nghị UBND xã, phường huy động lực lượng xung kích rà soát, xác định các vị trí xung yếu trên bờ bao; tuần tra, canh gác và chuẩn bị vật tư, phương tiện (cừ tràm, bao tải đất…) nhằm gia cố tạm thời, bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất theo phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, hỗ trợ thu hoạch sớm lúa, hoa màu, cây ăn trái đến kỳ thu hoạch; chủ động triển khai tiêu thoát nước, bảo vệ nhà cửa, công trình giao thông, hệ thống thủy lợi và diện tích sản xuất nông nghiệp…

NGỌC PHÚC