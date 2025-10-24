Cẩn trọng lưu thông trên đường cao tốc La Sơn – Túy Loan

Mưa lớn khiến nhiều tuyến tỉnh lộ và một số quốc lộ qua TP Huế sạt lở, ngập lụt gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Công an TP Huế khuyến cáo người dân cẩn trọng khi lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Hàng loạt tuyến quốc lộ ngập lụt

Sáng 24-10, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế cho biết, mưa lớn khiến nhiều tuyến tỉnh lộ và một số quốc lộ đi qua địa bàn bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc hoặc khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nhiều tuyến đường tại TP Huế bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông

Trong đó, quốc lộ 49B qua địa phận phường Phong Dinh, từ Km4+500 đến Km5+500 ngập sâu từ 0,1 đến 0,35m; đoạn từ Km5+800 đến km6+500 ngập sâu từ 0,1 đến 0,35m; đoạn từ Km7+500 đến Km9+400 ngập sâu từ 0,1 đến 0,445m và đoạn Km10 đến Km10+350 ngập sâu 0,3-0,35m...

Hiện cơ quan chức năng dựng rào chắn cấm người và phương tiện lưu thông qua các đoạn đường nói trên.

Điểm sạt trượt tại Km13 +250 cao tốc La Sơn - Túy Loan, đường nhánh 1

Quốc lộ 49 sạt lở taluy âm tại Km23+800 dài 14m; Km23+800 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương, nguy cơ tiếp tục sạt lở. Hiện đang cắm biển cảnh báo đường hẹp, cho lưu thông 1 làn đường, trực gác theo dõi.

Quốc lộ 49 bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương

Các tuyến Tỉnh lộ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8A, 10A, 10C... bị ngập lụt cục bộ nhiều đoạn, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn cảnh báo người và phương tiện.

Bên cạnh đó, kè và đường Trần Huy Liệu, phường Phú Xuân bị sạt lở nghiêm trọng, dài khoảng 50m, mặt đường sụt lún hiện đang cấm đường.

Nhiều phương tiện bị lật khi vào khúc cua trơn trượt

Đường cao tốc La Sơn – Túy Loan là tuyến giao thông quan trọng nối TP Huế với TP Đà Nẵng đang thi công mở rộng, có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua liên tiếp và mặt đường có độ nghiêng, ít có độ bám. Khi mưa lớn mặt đường thường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, khiến việc điều khiển phương tiện trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, đặc biệt là với xe tải, container, xe khách đường dài.

Đại diện Công an TP Huế cho biết, thời gian qua, đã có trường hợp trơn trượt bánh hoặc bị lật khi vào cua, phanh gấp hoặc đi với tốc độ cao trên tuyến đường này. Chưa kể đến, với đặc thù tuyến đường đi qua địa hình đồi núi phức tạp, có nhiều vách núi cao và taluy dốc, nguy cơ sạt lở đất đá luôn thường trực trong mùa mưa bão.

Mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất đá bị yếu đi, dễ dẫn đến tình trạng sạt trượt, sụt lún gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cẩn trọng khi lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan

Công an TP Huế khuyến cáo tất cả người dân khi lưu thông qua tuyến La Sơn – Túy Loan cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, chạy chậm và giữ khoảng cách an toàn, đồng thời chủ động kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe và đèn chiếu sáng trước hành trình. Người điều khiển phương tiện chú ý quan sát các biển cảnh báo, không vượt ẩu, không phanh gấp trên đoạn dốc hoặc khúc cua, nên chủ động tìm điểm dừng an toàn để nghỉ chờ khi trời mưa to, sương mù cho đến khi thời tiết được cải thiện.

Theo đó, các tài xế cần hết sức lưu ý khi đi qua các đoạn đường có vách núi dựng đứng, cần tăng cường cảnh giác, chú ý các dấu hiệu bất thường như vết nứt mới, đất đá rơi vãi trên mặt đường, hoặc tiếng động lạ từ sườn đồi; Cẩn trọng với bùn đất và cây đổ; Tuân thủ tuyệt đối biển cảnh báo; Không cố vượt qua khi có dấu hiệu sạt lở, nếu phát hiện dấu hiệu sạt lở phía trước, tuyệt đối không được cố gắng vượt qua. Lái xe cần dừng lại ở vị trí an toàn, cách xa khu vực nguy hiểm, bật đèn cảnh báo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

VĂN THẮNG