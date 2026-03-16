Đoạn cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua An Giang thi công đạt gần 73%

Sáng 16-3, theo tin từ Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, đến nay, tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang ghi nhận kết quả khả quan với tổng sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính đạt khoảng 72,81%, vượt 0,17% so kế hoạch.

Công nhân rải bê tông nhựa mặt đường tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% với 1.555 hộ dân bị ảnh hưởng. Trên toàn tuyến, các hạng mục quan trọng như bản mặt cầu và lan can của toàn bộ 33 cây cầu đều đã cán đích 100% khối lượng. Riêng dự án khu tái định cư phục vụ dự án hiện cũng đạt 83% khối lượng hợp đồng, đang khẩn trương hoàn thiện vỉa hè và bó nền.

Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đã điều chỉnh giải pháp kỹ thuật, thay thế các lớp móng bằng cấp phối đá dăm loại I và cát K98, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công. Tuy nhiên, việc thay đổi này làm phát sinh nhu cầu đá tăng thêm khoảng 579.052 m3. Về nguồn cát san lấp, lũy kế khối lượng tập kết đến nay đạt hơn 8,48 triệu m3 trên tổng nhu cầu 9,32 triệu m3.

Xe lu bê tông nhựa mặt đường tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua tỉnh An Giang

Trước tình trạng giá đá tăng cao, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đang kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm mốc thông xe vào ngày 30-6-2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

NAM KHÔI