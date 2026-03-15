Điều tra nguyên nhân đá lăn làm gãy đường ray, tàu hàng trật bánh tại đèo Hải Vân

Ngày 15-3, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý sự cố đá lăn làm gãy đường ray, khiến tàu hỏa trật bánh tại khu vực đèo Hải Vân.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc

Thông tin ban đầu, ngày 14-3, tại Km768+875 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (địa phận TP Đà Nẵng), xảy ra vụ trật bánh đầu máy tàu hàng AH1.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cục CSGT đã chỉ đạo, cử lãnh đạo và cán bộ Phòng 6 trực tiếp đến hiện trường, phối hợp Công an TP Đà Nẵng và ngành đường sắt kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng xác định đá từ taluy dương rơi xuống đường sắt.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức chuyển tải hành khách trên các đoàn tàu từ ga Đà Nẵng đến ga Lăng Cô và ngược lại; đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố, sớm khôi phục thông tuyến, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Liên quan vụ việc, trưa 15-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp VKSND TP Đà Nẵng dựng lại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ đá tảng lăn làm đứt gãy đường sắt qua đèo Hải Vân.

PHẠM NGA