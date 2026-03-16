Đề xuất thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Chiều 16-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành Văn bản số 1908/UBND-DA gửi Bộ Xây dựng về việc đề xuất một số giải pháp nhằm tổ chức thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Long Thành đến quốc lộ 56.

Theo UBND TPHCM, đến nay, tuyến chính của cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, bao gồm dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 (đoạn từ nút giao Long Thành đến Quốc lộ 56) đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến đến ngày 30-3-2026, toàn bộ các hạng mục còn lại sẽ hoàn tất, đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Trước đó, ngày 5-3-2026, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, UBND TPHCM đã kiến nghị các bộ, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ phương án tổ chức thông xe tạm đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Long Thành đến quốc lộ 56). Nội dung này cũng đã được UBND TPHCM báo cáo tại Công văn số 979/UBND-DA ngày 5-2-2026 gửi các bộ, ngành và đơn vị liên quan.

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép tổ chức thông xe giai đoạn 1 của tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn từ quốc lộ 56 đến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây) vào ngày 30-3-2026, với phương án tổ chức giao thông cụ thể: Đối với hướng từ Vũng Tàu đi Long Thành, phương tiện sẽ được lưu thông toàn tuyến dài khoảng 37,7km, từ quốc lộ 56 đến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đối với hướng từ Long Thành đi Vũng Tàu, phương tiện được lưu thông từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đến nút giao Hội Bài – Châu Pha với chiều dài khoảng 27,7km, sau đó kết nối vào đường Hội Bài – Châu Pha để ra quốc lộ 51.

Cao tốc Vũng Tàu - Biên Hòa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong giai đoạn đầu khai thác, các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến gồm xe ô tô con và xe ô tô chở khách dưới 29 chỗ.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo thiết kế của dự án thành phần 2. Đồng thời, cần sớm hoàn thành hai nhánh kết nối giữa cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu với tuyến số 1 và tuyến số 2 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các đơn vị liên quan cũng cần thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết như nghiệm thu công trình, phê duyệt phương án tổ chức giao thông… để bảo đảm các hạng mục được đưa vào khai thác đồng bộ trước ngày 30-3-2026.

Ngoài ra, UBND TPHCM đề nghị Ban Quản lý dự án 85 phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nghiên cứu phương án tổ chức thu phí tại đầu ra từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, hoàn thiện trước thời điểm dự kiến thông xe vào ngày 30-3-2026.

QUỐC HÙNG