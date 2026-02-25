Văn hóa - Giải trí

Cảnh báo website giả mạo Trung tâm Nghệ thuật TPHCM

SGGPO

Trung tâm Nghệ thuật TPHCM (đơn vị được hợp nhất từ Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam và Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM) vừa phát đi thông báo cảnh báo về việc xuất hiện thông tin giả mạo liên quan đến đơn vị trên môi trường mạng.

Theo đó, tên miền canhacnhe.com hiện đã hết thời hạn quản lý của Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM (nay thuộc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM) và đang thuộc quyền sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức khác. Tuy nhiên, website này vẫn sử dụng nguyên trạng logo, dấu hiệu nhận diện và thông tin liên hệ của Trung tâm Ca nhạc nhẹ trước đây, có thể gây nhầm lẫn cho đối tác và khán giả.

Trung tâm Nghệ thuật TPHCM khẳng định không còn quản lý, vận hành và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, hình ảnh hoặc thông tin nào đăng tải trên website nêu trên.

Đơn vị cũng cho biết, thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin về các chương trình nghệ thuật hợp tác với Trung tâm được đăng tải trên nhiều nền tảng khác nhau, dễ gây hiểu nhầm. Trung tâm khuyến nghị khán giả cần chủ động kiểm chứng thông tin, chỉ theo dõi các kênh chính thức để cập nhật lịch diễn và hoạt động nghệ thuật.

Các kênh thông tin chính thức của Trung tâm Nghệ thuật TPHCM gồm fanpage Facebook Trung tâm Nghệ thuật TPHCM cùng hệ thống fanpage, TikTok, Instagram của Nhà hát Thành phố, Rạp xiếc TPHCM, Múa rối nước Rồng Phương Nam và Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Để bảo đảm quyền lợi, Trung tâm lưu ý khán giả khi đặt vé các chương trình xiếc và múa rối nước cần truy cập đường link chính thức được đơn vị công bố trên fanpage (link: https://facebook.com/TrungtamNghethuatThanhphoHoChiMinh).

THIÊN BÌNH

