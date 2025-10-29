Cảnh sát dầm mình dưới nước “giành lại sự sống” cho nạn nhân trong diễn tập cứu hộ

Buổi diễn tập có 18 người tham gia, gồm lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng cơ sở như công an xã, bác sĩ, nhân viên y tế.

"Nạn nhân" được tìm thấy và đưa lên phao cứu hộ

Chiều 29-10, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 27 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM) phối hợp chính quyền xã Xuân Sơn tổ chức diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ tình huống đuối nước tại hồ Suối Rao.

Theo tình huống giả định, khoảng 15 giờ 30, hai người dân ra hồ Suối Rao thả lưới đánh cá. Trong lúc thả lưới, một người bất ngờ bị chuột rút, rơi xuống nước giữa lúc gió lớn, sóng mạnh. Người đi cùng đứng trên bờ hoảng hốt tri hô cầu cứu.

"Nạn nhân" được lực lượng chức năng đưa vào bờ để tổ chức sơ cứu

Nhận được tin báo, chỉ huy Đội CNCH khu vực 27 lập tức điều động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cứu nạn chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng nhanh chóng triển khai xuồng cứu hộ, chia nhóm lặn tìm kiếm, khoanh vùng khu vực nạn nhân mất tích.

Chỉ vài phút sau, “nạn nhân” được phát hiện và đưa lên bờ trong tình trạng nguy kịch. Các chiến sĩ cứu hộ phối hợp cùng nhân viên y tế thực hiện hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực để “giành lại sự sống”. Toàn bộ quá trình diễn ra đúng quy trình, nhịp nhàng và chính xác.

Nhân viên y tế, ép tim, sơ cấp cứu cho "nạn nhân"

Đại diện Đội CNCH khu vực 27 cho biết, buổi diễn tập giúp lực lượng chuyên nghiệp và cơ sở rèn kỹ năng phối hợp, xử lý nhanh, chính xác khi xảy ra tai nạn đuối nước, đảm bảo sẵn sàng cứu người trong mọi điều kiện.

Sau khi sơ cứu, "nạn nhân" được di chuyển lên xe cấp cứu

