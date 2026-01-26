Cảnh sát giao thông hỗ trợ sản phụ chuyển dạ trên đường cao tốc

Sản phụ là chị Hoàng Thùy D. (sinh năm 1986, trú tại phường Hà Thành, tỉnh Thanh Hóa) đang được đưa từ tỉnh Thanh Hóa đi Hà Nội để sinh con thì bất ngờ chuyển dạ trên đường, đe dọa tính mạng cả mẹ và con.

Sáng 26-1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lúc 7 giờ cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km259 (tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện 1 xe ô tô con dừng lại bên đường để nhờ hỗ trợ.

Sản phụ được đưa tới bệnh viện kịp thời. Ảnh: cắt từ clip

Tại thời điểm trên, lái xe trình bày đưa vợ đi Hà Nội để sinh con, tuy nhiên, trên đường đi vợ anh bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ, nguy cơ sinh con ngay trên đường, đe dọa đến an toàn tính mạng của mẹ và con.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, sau đó đã sử dụng xe ô tô đặc chủng cảnh sát giao thông, đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa thuộc tỉnh Ninh Bình để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sản phụ “vượt cạn” an toàn, sức khỏe cả mẹ và con đã ổn định.

ĐỖ TRUNG