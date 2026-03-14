Nam bộ nắng nóng xen các đợt mưa trái mùa trong những ngày tới

Mưa trái mùa tại TPHCM chiều 13-3. Ảnh: QUỐC ANH

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, từ ngày 14-3 trở đi, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa dông rải rác. Trong đó, Nam bộ và Tây Nguyên có khả năng duy trì mưa trái mùa (xuất hiện cục bộ) trong vài ngày tới.

Tại Nam bộ, ngày 14-3 buổi sáng trời nhiều mây, hầu như không mưa, trưa và đầu giờ chiều có nắng. Tuy nhiên từ khoảng sau 15 giờ, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa dông trở lại, đầu tiên tại khu vực Đồng Nai, sau đó lan ra một số địa phương ở khu vực Đông Nam bộ và có thể mở rộng xuống Tây Nam bộ vào tối và đêm cùng ngày. Xu thế mưa trái mùa có thể duy trì thêm vài ngày, xen kẽ các thời điểm nắng nóng cục bộ.

Ở Tây Nguyên, mưa rải rác có xu hướng tăng dần từ trưa và chiều 14-3, do các đám mây từ phía biển dịch chuyển vào.

Trong khi đó, khu vực Trung bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các dải mây từ biển di chuyển vào đất liền, gây mưa rào hoặc dông tại một số địa phương từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Mưa có thể tăng vào ban đêm và sáng sớm, sau đó giảm dần vào ban ngày. Một số nơi có thể mưa to.

Tại Bắc bộ, từ ngày 14-3 thời tiết có xu hướng chuyển sang nhiều mây và ẩm hơn. Khu vực Đông Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, có thể xuất hiện mưa nhỏ hoặc mưa phùn rải rác, độ ẩm tăng, khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm trong những ngày tiếp theo.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, Nam bộ có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa dông trái mùa vào chiều tối trong vài ngày tới, xen kẽ các thời điểm nắng nóng. Một số mô hình dự báo cho thấy sau các đợt mưa này, nền nhiệt tại Nam bộ có thể tăng trở lại.

PHÚC HẬU