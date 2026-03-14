Mang hơi thở đời sống vào nghị trường

Khi một con hẻm bị ngập nước hay một tuyến đường xuống cấp, người dân sẽ phản ánh ngay với chính quyền địa phương để có hướng khắc phục. Từ thực tế đó, nhiều người ứng cử cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, họ sẽ mang những trải nghiệm từ cơ sở vào quá trình xây dựng chính sách, để các quyết sách gắn với đời sống thực tế của người dân.

Đưa các hoạt động gắn với khu dân cư

Giữa trưa nắng tháng 3, bà Nguyễn Thu Hương (59 tuổi), người bán vé số dạo, được mời ghé vào “Bếp ăn cộng đồng phường Tân Sơn Nhất” dùng bữa. Đặt xấp vé số sang một bên, bà vừa ăn vừa vui vẻ khen cơm nóng hổi, hợp khẩu vị. Quanh những chiếc bàn nhỏ, những người vốn xa lạ - từ lao động tự do đến người nhà bệnh nhân - cũng cùng chuyện trò rôm rả, tạo nên không khí thân tình.

Với bà Hương, bữa cơm trưa miễn phí này giúp bà có thêm sức cho buổi mưu sinh còn lại trong ngày; đồng thời mang lại cảm giác ấm áp, được sẻ chia giữa cộng đồng.

Người khó khăn dùng bữa cơm miễn phí tại “Bếp ăn cộng đồng phường Tân Sơn Nhất”. (ẢNH: CẨM TUYẾT)

Được thành lập từ tháng 9-2025, đến nay bếp ăn cộng đồng phường Tân Sơn Nhất đã phục vụ hơn 10.000 suất ăn đến người dân khó khăn, lao động tự do, học sinh, sinh viên xa quê và người nhà bệnh nhân.

Ngoài bếp ăn cộng đồng, từ khi thành lập đến nay, phường Tân Sơn Nhất đã tạo dấu ấn với mô hình “Làng Khởi nghiệp cộng đồng Tân Sơn Nhất” gắn với các hoạt động cộng đồng; tập hợp, kết nối doanh nghiệp. Trong đó, phường đã thành lập và duy trì hiệu quả mô hình “Vườn Lão - Câu lạc bộ 3 thế hệ” với các hoạt động chăm sóc, tư vấn và theo dõi sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; khu vực sinh hoạt cộng đồng; gian hàng quảng bá sản phẩm địa phương; các khu thể thao cộng đồng… Những hoạt động này góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt chung cho người dân, đồng thời hỗ trợ thiết thực đến các nhóm yếu thế trên địa bàn.

Theo ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung duy trì và phát triển “Làng Khởi nghiệp cộng đồng Tân Sơn Nhất” trở thành mô hình liên kết hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Khi hoàn thiện, mô hình sẽ mở rộng hệ thống vệ tinh các trạm cộng đồng về các cụm khu phố để đưa hoạt động gắn với khu dân cư, và là hệ thống thiết chế cộng đồng cùng với trạm y tế phường phát huy chương trình chăm sóc và quản trị sức khỏe nhân dân.

Những công trình mang lợi ích cho người dân

Có nhu cầu mua nhà tại phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), bà Phạm Thị Thanh Mai, ngụ tỉnh Đồng Nai lên “Hệ thống điều hành thông tin quy hoạch đô thị phường Tăng Nhơn Phú” tra cứu thông tin quy hoạch. “Tôi mua nhà cho con lên thành phố học đại học. Vì không phải người địa phương nên tôi không nắm thông tin về quy hoạch ở khu vực, nhờ môi giới cũng không an tâm tuyệt đối. May mắn là có hệ thống thông tin quy hoạch của phường, tôi vào tra cứu, chỉ vài phút là nắm đầy đủ thông tin thửa đất nên an tâm giao dịch”, bà Thanh Mai chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, một trong những thông tin người dân, doanh nghiệp đang quan tâm hiện nay là quy hoạch đô thị trên địa bàn. Ngoài thông tin thửa đất, các thông tin quy hoạch khu dân cư, trường học, bệnh viện, mảng xanh… đều có tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, nhằm minh bạch mọi thông tin, tạo điều kiện tối đa để người dân nắm về quy hoạch đất đai cũng như định hướng phát triển của địa phương, Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường triển khai xây dựng “Hệ thống điều hành thông tin quy hoạch đô thị phường Tăng Nhơn Phú”.

Hệ thống đã hỗ trợ cán bộ, công chức phường trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp nhanh chóng tra cứu thông tin quy hoạch, hạn chế việc đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian, chi phí, từ đó góp phần giảm tình trạng tiếp nhận thông tin không chính thống, sai lệch về quy hoạch.

Tại phường Bình Lợi Trung (TPHCM), những ngày này, trên công trình thi công Rạch Xuyên Tâm, công nhân và máy móc đang tất bật thi công. Cả một đoạn dài trên con rạch, người dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án. Nhiều căn nhà đã được xây sửa trên phần đất còn lại. Với những người dân sống lâu năm trên con rạch này, dự án được triển khai là niềm vui, là sự mong đợi. Để dự án được tiến hành, các địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong việc vận động người dân bàn giao mặt bằng, triển khai phương án bồi thường hợp lý để người dân an tâm ổn định cuộc sống.

Là đại biểu dân cử nhiều nhiệm kỳ, cùng với kinh nghiệm thực tiễn công tác tại cơ sở, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TPHCM, luôn quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội dành cho người cao tuổi, đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố. Thông qua thực tiễn từ cơ sở, với vai trò là Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, ông đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát, giám sát, tham vấn chuyên gia… và kiến nghị ban hành nhiều nghị quyết. Trong đó có nghị quyết miễn học phí cho học sinh cả công lập và tư thục; miễn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh và người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên; người nghèo, người cận nghèo được hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội… Từ nhiều phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri liên quan đến lĩnh vực văn hóa-xã hội, ông Cao Thanh Bình trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và hỗ trợ giải quyết có kết quả.

THÁI PHƯƠNG - THU HƯỜNG - CẨM TUYẾT