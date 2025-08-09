“Mình đu trend đóng viện phí cho người lạ cũng được gần 3 năm rồi”, dòng cảm xúc của Uông Thục Quyên trên TikTok hôm 6-8 nhận được rất nhiều sự chú ý. Cô cũng chia sẻ cách để thực hiện trend (xu hướng): cô chủ động liên hệ phòng công tác xã hội của các bệnh viện lớn, phối hợp để đến trao tiền viện phí và quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trên TikTok, khi gõ cụm từ “đóng viện phí cho người lạ”, xuất hiện hàng loạt video. Trong đó, đáng chú ý có nhóm Hát để sẻ chia đã âm thầm thực hiện công việc này suốt một thời gian dài. Theo con số chính thức của nhóm, đến cuối tháng 7 vừa qua, số tiền nhóm chi trả viện phí cho bệnh nhi khó khăn tại các bệnh viện ở TPHCM như: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Truyền máu Huyết học TPHCM... đã lên đến hơn 4 tỷ đồng. Phương thức của nhóm là tìm hiểu các hoàn cảnh, rồi trực tiếp thanh toán theo giấy viện phí của bệnh viện, không đưa tiền mặt. Hay như trường hợp TikToker Lương Đỗ, gây chú ý khi đăng tải video hỗ trợ viện phí cho một gia đình có con mắc bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Sau đó, anh còn tiếp tục quay lại bệnh viện để hỗ trợ thêm các hoàn cảnh khác.

Theo nhiều bạn trẻ, hình thức thiện nguyện này được đánh giá vừa thiết thực, vừa giúp đỡ trực tiếp đúng người, đúng hoàn cảnh, đồng thời tránh được những vấn đề phát sinh của việc kêu gọi đóng góp qua số tài khoản như thường thấy. “Trend này có điều kiện thì nên đu và cần nhân rộng ra hơn nữa. Hành động thiết thực, không sợ bị lừa, không sợ tiền thiện nguyện không đến được người cần”, “Trend này mới gọi là trend”, “Làm như này là không lo tiền không đúng nơi”… là những bình luận người dùng để lại trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, nhiều bạn trẻ sau khi biết được trend này, theo điều kiện thực tế của bản thân, cũng đã hiện thực hóa bằng những hành động ý nghĩa.

Trong bối cảnh mạng xã hội luôn tràn ngập các xu hướng đa phần mang tính giải trí, tích cực cũng có và tiêu cực cũng không hề ít, trend “đóng viện phí cho người lạ” là hành động của sự đồng cảm, sẻ chia mà không nhất thiết lúc nào cũng cần phô trương. Ai cũng thấy rõ ràng hiệu quả trước mắt, kịp thời hỗ trợ các ca bệnh, tiếp sức cho gia đình và truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Tuy nhiên, khi đã là trào lưu của lòng tốt, đừng để nó chỉ dừng lại ở việc lan tỏa mang tính thời điểm, mà hãy nhân rộng và duy trì lâu dài. “Hãy làm đúng cách, để mỗi đóng góp không chỉ là tiền, mà là sức mạnh cho các em vượt khó”, lời nhắn nhủ trên fanpage của Bệnh viện Nhi đồng 1 thực sự đáng suy ngẫm.

HẢI DUY