Sắc màu âm thanh trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025

Sáng 9-8, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Bộ Công an khai mạc Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025. sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng lãm.

Chương trình năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc và 1 đoàn trống hội đến từ Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Arab Saudi và nước chủ nhà Việt Nam.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

>>> Một số hình ảnh tại buổi khai mạc Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025:

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Buổi khai mạc có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Quang cảnh buổi khai mạc Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025

Khối kỵ binh của c ông an nhân dân Việt Nam diễu hành qua lễ đài

Đội xe mô tô dẫn đoàn của c ông an nhân dân Việt Nam

Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 có sự tham gia của một số quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Arab Saudi...



Đội Nhật Bản

Mỗi đoàn mang tới sắc màu âm nhạc riêng, vừa tôn vinh truyền thống, vừa giới thiệu hình ảnh lực lượng công an nước mình

Đoàn nghệ thuật Công an Lào biểu diễn tại chương trình

Một tiết mục của đ oàn Nhật Bản

Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 không chỉ là bữa tiệc âm nhạc rực rỡ sắc màu, mà còn là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước.

Trong âm vang hào hùng và giai điệu giao hòa, nhạc hội để lại trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam thân thiện, mến khách, sẵn sàng hội nhập và chung tay vì hòa bình, an ninh, hạnh phúc cho mọi người.

ĐỖ TRUNG