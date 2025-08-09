Xã hội

Sắc màu âm thanh trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025

Sáng 9-8, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Bộ Công an khai mạc Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025. sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng lãm.

Chương trình năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc và 1 đoàn trống hội đến từ Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Arab Saudi và nước chủ nhà Việt Nam.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

>>> Một số hình ảnh tại buổi khai mạc Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025:

z6889204876770_5cae1ab04217044a5e619c9ef2d26489.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng
z6889204810093_1e62aef37234c49edf5c9918c2575ec2.jpg
z6889204447191_75fdb05a76edfb2a57840470abd38da5.jpg
Buổi khai mạc có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang
z6889204523217_60dfa910a4ede87d228f8b204c24e63c.jpg
Quang cảnh buổi khai mạc Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025
z6889204292712_227da41e4650a5b8daae0b578cbdec19.jpg
Khối kỵ binh của công an nhân dân Việt Nam diễu hành qua lễ đài
z6889204204141_f5d2ae861b0bdcd62cd09a2300fe1274.jpg
z6889204496124_16c5ba897bf863ec2d32f535f8459bcc.jpg
Đội xe mô tô dẫn đoàn của công an nhân dân Việt Nam
z6889204268393_a39c1da22cd9df1f40853a064785483e.jpg
z6889204161004_57967e6ede23d63d247ffc238cd6b639.jpg
Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 có sự tham gia của một số quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Arab Saudi...
NAM_0941.JPG
Đội Nhật Bản
z6889204779136_11654d8860f73d1adf7fa2dcd65dc899.jpg
Mỗi đoàn mang tới sắc màu âm nhạc riêng, vừa tôn vinh truyền thống, vừa giới thiệu hình ảnh lực lượng công an nước mình
z6889204555894_d158715a4a0036c5c9a9d880db1f5b1c.jpg
z6889204821620_0eed72f78b0cb890bcc92c1382497e6e.jpg
Đoàn nghệ thuật Công an Lào biểu diễn tại chương trình
z6889204743988_ab694b2a36df1743aa3d7c9e013f0608.jpg
z6889204323839_2a6317d3dbc55112c0ce3b03dc8e1eea.jpg
Một tiết mục của đoàn Nhật Bản

Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 không chỉ là bữa tiệc âm nhạc rực rỡ sắc màu, mà còn là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước.

Trong âm vang hào hùng và giai điệu giao hòa, nhạc hội để lại trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam thân thiện, mến khách, sẵn sàng hội nhập và chung tay vì hòa bình, an ninh, hạnh phúc cho mọi người.

ĐỖ TRUNG

