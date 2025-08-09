Sau vụ cán bộ xã bị khởi tố vẫn làm việc, Cà Mau rà soát đảng viên vi phạm pháp luật

Ngày 9-8, liên quan vụ cán bộ xã bị khởi tố vẫn đến cơ quan làm việc, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình đảng viên vi phạm pháp luật.

Ảnh minh hoạ

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, ngày 25-7, đơn vị đã có công văn đề nghị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp rà soát, báo cáo tình hình đảng viên trong đảng bộ vi phạm pháp luật (bị khởi tố, điều tra, truy tố, truy nã, tạm giam hoặc có bản án của tòa án) đến nay chưa xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, một số đảng ủy báo cáo chưa đầy đủ thông tin về chức vụ, đơn vị công tác, các văn bản tố tụng có liên quan theo yêu cầu.

Vì vậy, để rà soát đầy đủ, chặt chẽ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ đảng ủy trực thuộc tiếp tục rà soát lại các trường hợp đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (trước khi hợp nhất tỉnh và tỉnh Cà Mau mới).

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 24-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Nghĩa về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại khoản 3 Điều 359 Bộ luật hình sự. Thời điểm này, ông Nghĩa là chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Thới Bình trước đây; nguyên công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND xã Trí Phải trước đây.

Đến ngày 5-5, Công an tỉnh Cà Mau có thông báo về việc khởi tố bị can là đảng viên đối với ông Huỳnh Nghĩa, gửi Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thới Bình trước đây để xem xét, xử lý đảng viên vi phạm nhưng chưa nhận được kết quả. Mới đây, ngày 16-7, Cơ quan Cảnh điều tra - Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục có văn bản gửi Đảng ủy xã Biển Bạch xem xét, xử lý về mặt Đảng đối với ông Huỳnh Nghĩa theo quy định.

Dù ông Huỳnh Nghĩa bị khởi tố nhưng khi giải thể cấp huyện (ngày 1-7), ông Nghĩa vẫn được điều về làm chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội xã Biển Bạch và vẫn đi làm việc bình thường.

Tin liên quan Vụ cán bộ xã bị khởi tố vẫn làm việc: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu xử lý kỷ luật đảng

TẤN THÁI